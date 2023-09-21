وقد‭ ‬أكد‭ ‬الفريق‭ ‬الحكومي‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬ملتزمة‭ ‬بتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬وفق‭ ‬البرنامج‭ ‬الزمني‭ ‬المحدد‭ ‬له‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمملكة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬أمام‭ ‬المواطنين‭ ‬وإن‭ ‬النتائج‭ ‬الأولية‭ ‬للإقفال‭ ‬نصف‭ ‬السنوي‭ ‬قد‭ ‬أكدت‭ ‬التزام‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بالاعتمادات‭ ‬المالية‭ ‬المرصودة‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬وبمستويات‭ ‬الصرف‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬إقراره‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭.‬

ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬تشكر‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الالتزام‭ ‬والذي‭ ‬سيتيح‭ ‬للبحرين‭ ‬أن‭ ‬تتخلص‭ ‬تدريجيا‭ ‬من‭ ‬العجز‭ ‬المالي‭ ‬الذي‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬لكي‭ ‬تنعم‭ ‬البحرين‭ ‬بثرواتها‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تذهب‭ ‬هذه‭ ‬الثروات‭ ‬لخدمة‭ ‬الديون‭.‬