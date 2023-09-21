إقفال
التاريخ
9/21/2023 7:16:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استعرضت السلطتان التشريعية والتنفيذية النتائج الأولية للإقفال السنوي للوزارات والجهات الحكومية وتبين خلال الاجتماع أن إجمالي الإيرادات العامة الفعلية المحصلة قد بلغ 1441مليون دينار بحريني وبالنسبة إلى المصروفات العامة فقد بلغ إجمالي المصروفات الفعلية في نتائج الإقفال نصف السنوي لنفس السنة 1823 مليون دينار بحريني محققة انخفاضا قدره 2%. ونتيجة لهذه المستويات من الإيرادات والمصروفات العامة فإن العجز الفعلي للنتائج الأولية للإقفال نصف السنوي للسنة المالية 2023 بلغ 381 مليون دينار بحريني.
وقد أكد الفريق الحكومي خلال الاجتماع أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وفق البرنامج الزمني المحدد له بما يصب في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية للمملكة من أجل خلق الفرص النوعية أمام المواطنين وإن النتائج الأولية للإقفال نصف السنوي قد أكدت التزام الوزارات والجهات الحكومية بالاعتمادات المالية المرصودة في الميزانية العامة للدولة 2023-2024 وبمستويات الصرف وفق ما تم إقراره من قبل السلطة التشريعية.
ولا شك أن السلطة التنفيذية تشكر على هذا الالتزام والذي سيتيح للبحرين أن تتخلص تدريجيا من العجز المالي الذي نأمل أن ينتهي لكي تنعم البحرين بثرواتها بدلا من أن تذهب هذه الثروات لخدمة الديون.
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