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أسرة أمريكية تعتزم مقاضاة جوجل لعدم تحديث خرائطها

9/21/2023 7:16:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعتزم‭ ‬أسرة‭ ‬رجل‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬كارولينا‭ ‬الشمالية‭ ‬توفي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قاد‭ ‬سيارته‭ ‬لتسقط‭ ‬من‭ ‬جسر‭ ‬منهار‭ ‬اتجه‭ ‬إليه‭ ‬وفقا‭ ‬لإرشادات‭ ‬خرائط‭ ‬غوغل‭ ‬مقاضاة‭ ‬الشركة‭ ‬العملاقة‭ ‬بتهمة‭ ‬الإهمال،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬أبلغت‭ ‬بانهيار‭ ‬الجسر‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تحدث‭ ‬نظام‭ ‬الملاحة‭ ‬الخاص‭ ‬بها‭.‬

وغرق‭ ‬فيليب‭ ‬باكسون،‭ ‬مندوب‭ ‬مبيعات‭ ‬وأب‭ ‬لطفلتين،‭ ‬يوم‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سقطت‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬سنو‭ ‬كريك‭ ‬بمنطقة‭ ‬هيكوري،‭ ‬وفقا‭ ‬لدعوى‭ ‬قضائية‭ ‬تقدمت‭ ‬بها‭ ‬الأسرة‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لمحكمة‭ ‬مقاطعة‭ ‬ويك‭ ‬العليا‭. ‬

كان‭ ‬باكسون‭ ‬عائدا‭ ‬إلى‭ ‬منزله‭ ‬من‭ ‬حفل‭ ‬عيد‭ ‬ميلاد‭ ‬ابنته‭ ‬التاسع‭ ‬عندما‭ ‬وجهته‭ ‬خرائط‭ ‬غوغل‭ ‬لعبور‭ ‬الجسر‭ ‬الذي‭ ‬انهار‭ ‬قبل‭ ‬تسع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬إصلاحه‭.‬

وقالت‭ ‬زوجته‭ ‬إليشيا‭ ‬باكسون‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬طفلتانا‭ ‬تسألان‭ ‬كيف‭ ‬ولماذا‭ ‬مات‭ ‬والدهما،‭ ‬وأنا‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬بم‭ ‬أجيب‭ ‬لتستطيعا‭ ‬فهم‭ ‬ذلك،‭ ‬لأنني‭ ‬كبالغة‭ ‬مازلت‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬كيف‭ ‬أفهم‭ ‬من‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬استهانة‭ ‬اتجاهات‭ ‬نظام‭ ‬الملاحة‭ ‬العالمي‭ ‬والجسر‭ ‬بحياة‭ ‬إنسان‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬أفراد‭ ‬شرطة‭ ‬الولاية‭ ‬الذين‭ ‬عثروا‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬باكسون‭ ‬في‭ ‬سيارته‭ ‬شبه‭ ‬الغارقة‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬حواجز‭ ‬أو‭ ‬علامات‭ ‬تحذير‭ ‬بطول‭ ‬الطريق‭ ‬الغارق‭.‬

وذكرت‭ ‬دورية‭ ‬الولاية‭ ‬أن‭ ‬الجسر‭ ‬لم‭ ‬يخضع‭ ‬لصيانة‭ ‬المسؤولين‭ ‬المحليين‭ ‬أو‭ ‬مسؤولي‭ ‬الولاية،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬حل‭ ‬شركة‭ ‬التطوير‭ ‬التي‭ ‬أنشأته‭ ‬في‭ ‬البداية‭. ‬

وتعدد‭ ‬الدعوى‭ ‬القضائية‭ ‬عدة‭ ‬شركات‭ ‬إدارة‭ ‬عقارات‭ ‬خاصة‭ ‬يقال‭ ‬إنها‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الجسر‭ ‬والأرض‭ ‬المجاورة‭.‬

وأبلغ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬خرائط‭ ‬غوغل‭ ‬بانهيار‭ ‬الجسر‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬وفاة‭ ‬باكسون‭ ‬وحثوا‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬تحديث‭ ‬معلومات‭ ‬الطريق،‭ ‬حسبما‭ ‬قالت‭ ‬الدعوى‭.‬

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