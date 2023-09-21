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أردنية مصابة بالسرطان تضع مولودا سليما في أبوظبي

9/21/2023 7:16:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغلبت‭ ‬أردنية‭ (‬36‭ ‬عاما‭) ‬على‭ ‬مرض‭ ‬السرطان‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬حملها،‭ ‬وخضعت‭ ‬لعلاج‭ ‬كيميائي‭ ‬وأنجبت‭ ‬طفلا‭ ‬سليما‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭. ‬

‭ ‬وكانت‭ ‬المريضة‭ ‬تعاني‭ ‬آلاما‭ ‬شديدة‭ ‬في‭ ‬البطن‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬حملها،‭ ‬ولكن‭ ‬قيل‭ ‬لها‭ ‬إن‭ ‬الألم‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬أعراض‭ ‬الحمل،‭ ‬ومع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت،‭ ‬تدهورت‭ ‬حالتها،‭ ‬وأصبحت‭ ‬طريحة‭ ‬الفراش‭. ‬


‬وقالت‭ ‬المريضة‭ ‬رانيا‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬علمت‭ ‬أنني‭ ‬سأصبح‭ ‬أمّا‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية،‭ ‬شعرت‭ ‬بسعادة‭ ‬غامرة،‭ ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬حملي،‭ ‬بدأت‭ ‬أعاني‭ ‬من‭ ‬ألم‭ ‬شديد‭ ‬وثقل‭ ‬في‭ ‬معدتي،‭ ‬وبحلول‭ ‬الشهر‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬الحمل،‭ ‬أصبت‭ ‬بالإرهاق‭ ‬وقلة‭ ‬الشهية‭ ‬للطعام،‭ ‬وتم‭ ‬نقلي‭ ‬إلى‭ ‬قسم‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬برجيل‭ ‬بأبوظبي‮»‬‭. ‬

وعند‭ ‬وصول‭ ‬المريضة‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى،‭ ‬خضعت‭ ‬لفحوصات‭ ‬لتحديد‭ ‬سبب‭ ‬الألم،‭ ‬وكانت‭ ‬المفاجأة‭ ‬غير‭ ‬المتوقعة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تشخيص‭ ‬إصابتها‭ ‬بسرطان‭ ‬القولون،‭ ‬وقد‭ ‬أبدت‭ ‬الأم‭ ‬الحامل‭ ‬شجاعة‭ ‬كبيرة‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬الصعب‭. ‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬مهند‭ ‬دياب،‭ ‬استشاري‭ ‬طب‭ ‬الأورام‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬برجيل‭ ‬أبوظبي،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬جاءت‭ ‬المريضة‭ ‬أول‭ ‬مرة،‭ ‬كانت‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬الحركة،‭ ‬أو‭ ‬الكلام،‭ ‬وكشفت‭ ‬الخزعات‭ ‬عن‭ ‬شكل‭ ‬عدواني‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬القولون‭ ‬يسمى‭ ‬الغدية‭ ‬المخاطية‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬المريضة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سيئة،‭ ‬أظهرت‭ ‬الاختبارات‭ ‬الإضافية‭ ‬أن‭ ‬حالة‭ ‬الطفل‭ ‬غير‭ ‬مستقرة‭. ‬وإدراكا‭ ‬لخطورة‭ ‬الموقف،‭ ‬توصل‭ ‬فريق‭ ‬متعدد‭ ‬التخصصات‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬إلى‭ ‬خطة‭ ‬شاملة‭ ‬للعلاج‭ ‬الكيميائي‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬دياب‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬المريضة‭ ‬حاملاً‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬السادس‭ ‬والعشرين،‭ ‬بدأنا‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬لتحسين‭ ‬حالة‭ ‬الأم‭ ‬والطفل،‭ ‬وبعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي،‭ ‬تمكنت‭ ‬المريضة‭ ‬من‭ ‬الحركة،‭ ‬وخرجت‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬جلسة‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬الأولى،‭ ‬واستمرت‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مواعيد‭ ‬طبية‭ ‬أسبوعية‭ ‬قام‭ ‬خلالها‭ ‬الفريق‭ ‬بمراقبتها‭ ‬والطفل‭ ‬حتى‭ ‬الولادة‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الـ35‭ ‬من‭ ‬حملها،‭ ‬أكملت‭ ‬المريضة‭ ‬خمس‭ ‬جلسات‭ ‬من‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬وخضعت‭ ‬لعملية‭ ‬قيصرية،‭ ‬لتنجب‭ ‬طفلها،‭ ‬بوزن‭ ‬2‭.‬32‭ ‬كليوجرام‭. ‬

‭ ‬وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬فادي‭ ‬جورج‭ ‬هاشم‭ ‬استشاري‭ ‬أمراض‭ ‬النساء‭ ‬والولادة‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬لحظة‭ ‬عاطفية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬جميعا‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬العمليات،‭ ‬عندما‭ ‬وضعنا‭ ‬الطفل‭ ‬بين‭ ‬ذراعي‭ ‬الأم،‭ ‬وأشيد‭ ‬بقرارها‭ ‬الشجاع‭ ‬بالخضوع‭ ‬للعلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحمل،‭ ‬والذي‭ ‬منحها‭ ‬وطفلها‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬فرصة‭ ‬أفضل‭ ‬للعلاج‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬من‭ ‬النادر‭ ‬جدا‭ ‬تشخيص‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسرطان‭ ‬أثناء‭ ‬الحمل،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الخضوع‭ ‬للعلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬والولادة‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة‭ ‬للأم‭ ‬والطفل،‭ ‬وبفضل‭ ‬شجاعة‭ ‬رانيا‭ ‬وصمودها‭ ‬وخضوعها‭ ‬للعلاج‭ ‬الكيميائي،‭ ‬أنا‭ ‬واثق‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬ستتعافى‭ ‬سريعا‮»‬‭. ‬

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