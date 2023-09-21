روبـــيــرت مـردوخ يتخلى عن رئاسة ((فوكس)) و((نيوز كورب)) لابنه لوكلان

ويأتي‭ ‬تقاعد‭ ‬رئيس‭ ‬إمبراطورية‭ ‬‮«‬فوكس‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تحتل‭ ‬قناتها‭ ‬الإخبارية‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تبث‭ ‬برامجها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬موقعاً‭ ‬مركزياً‭ ‬لدى‭ ‬المحافظين،‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬حاسمة‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬والتي‭ ‬يُعتبر‭ ‬فيها‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬المرشح‭ ‬الأوفر‭ ‬حظاً‭ ‬للفوز‭ ‬بتمثيل‭ ‬الجمهوريين‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الرئاسي‭.

‬ويتقاعد‭ ‬الرجل‭ ‬التسعيني‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬اضطرار‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬مبلغ‭ ‬هائل‭ ‬بلغ‭ ‬787‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لشركة‭ ‬تصنيع‭ ‬آلات‭ ‬التصويت‭ ‬الإلكترونية‭ ‬‮«‬دومينيون‭ ‬فوتينج‭ ‬سيستمز‮»‬‭ ‬لتجنب‭ ‬دعوى‭ ‬تشهير‭ ‬محرجة‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬لعام‭ ‬2020‭. ‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬العملية،‭ ‬غادر‭ ‬أحد‭ ‬مقدمي‭ ‬البرامج‭ ‬النجوم،‭ ‬تاكر‭ ‬كارلسون،‭ ‬القناة‭ ‬التي‭ ‬فقدت‭ ‬بعضاً‭ ‬من‭ ‬جمهورها‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭. ‬