روبـــيــرت مـردوخ يتخلى عن رئاسة ((فوكس)) و((نيوز كورب)) لابنه لوكلان

روبـــيــرت مـردوخ يتخلى عن رئاسة ((فوكس)) و((نيوز كورب)) لابنه لوكلان
التاريخ
9/21/2023 7:16:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يعتزم قطب الإعلام روبيرت مردوخ (92 عاما) ترك رئاسة مجموعتي «فوكس كوربوريشن»، الشركة الأم لقناة «فوكس نيوز» المحببة لدى المحافظين الأمريكيين، و«نيوز كورب»، ليسلّم القيادة لابنه لوكلان، وفق ما أعلنت الشركتان في بيان أمس.
ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في الاجتماع العام المقبل لمساهمي الشركتين في منتصف نوفمبر، ليصبح روبرت مردوخ بعدها رئيساً «فخرياً» للمجموعتين.
وقال لوكلان مردوخ (52 عاما) للصحافة: «نيابة عن مجلسَي إدارة فوكس ونيوز كورب وفرق الإدارة وجميع المساهمين الذين استفادوا من عمله الدؤوب، أهنئ والدي بمسيرته الرائعة التي استمرت 70 عاما». وأشاد بـ«روح الريادة» لدى روبيرت موردوك و«تصميمه الذي لا يتزعزع»، و«إرثه الدائم»، قائلاً إنه يعوّل على «نصائحه القيّمة».
ويأتي تقاعد رئيس إمبراطورية «فوكس»، التي تحتل قناتها الإخبارية «فوكس نيوز» التي تبث برامجها على مدار الساعة موقعاً مركزياً لدى المحافظين، في لحظة حاسمة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024، والتي يُعتبر فيها دونالد ترامب المرشح الأوفر حظاً للفوز بتمثيل الجمهوريين في السباق الرئاسي.
ويتقاعد الرجل التسعيني بعد خمسة أشهر من اضطرار شبكة «فوكس نيوز» إلى الموافقة على دفع مبلغ هائل بلغ 787.5 مليون دولار لشركة تصنيع آلات التصويت الإلكترونية «دومينيون فوتينج سيستمز» لتجنب دعوى تشهير محرجة بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وفي هذه العملية، غادر أحد مقدمي البرامج النجوم، تاكر كارلسون، القناة التي فقدت بعضاً من جمهورها منذ ذلك الحين.
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