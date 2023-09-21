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روبـــيــرت مـردوخ يتخلى عن رئاسة ((فوكس)) و((نيوز كورب)) لابنه لوكلان

9/21/2023 7:16:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يعتزم‭ ‬قطب‭ ‬الإعلام‭ ‬روبيرت‭ ‬مردوخ‭ (‬92‭ ‬عاما‭) ‬ترك‭ ‬رئاسة‭ ‬مجموعتي‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬كوربوريشن‮»‬،‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬المحببة‭ ‬لدى‭ ‬المحافظين‭ ‬الأمريكيين،‭ ‬و«نيوز‭ ‬كورب‮»‬،‭ ‬ليسلّم‭ ‬القيادة‭ ‬لابنه‭ ‬لوكلان،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشركتان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭.
‬ويدخل‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬لمساهمي‭ ‬الشركتين‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬نوفمبر،‭ ‬ليصبح‭ ‬روبرت‭ ‬مردوخ‭ ‬بعدها‭ ‬رئيساً‭ ‬‮«‬فخرياً‮»‬‭ ‬للمجموعتين‭.
‬وقال‭ ‬لوكلان‭ ‬مردوخ‭ (‬52‭ ‬عاما‭) ‬للصحافة‭: ‬‮«‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬مجلسَي‭ ‬إدارة‭ ‬فوكس‭ ‬ونيوز‭ ‬كورب‭ ‬وفرق‭ ‬الإدارة‭ ‬وجميع‭ ‬المساهمين‭ ‬الذين‭ ‬استفادوا‭ ‬من‭ ‬عمله‭ ‬الدؤوب،‭ ‬أهنئ‭ ‬والدي‭ ‬بمسيرته‭ ‬الرائعة‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬70‭ ‬عاما‮»‬‭. ‬وأشاد‭ ‬بـ«روح‭ ‬الريادة‮»‬‭ ‬لدى‭ ‬روبيرت‭ ‬موردوك‭ ‬و«تصميمه‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يتزعزع‮»‬،‭ ‬و«إرثه‭ ‬الدائم‮»‬،‭ ‬قائلاً‭ ‬إنه‭ ‬يعوّل‭ ‬على‭ ‬‮«‬نصائحه‭ ‬القيّمة‮»‬‭. ‬

ويأتي‭ ‬تقاعد‭ ‬رئيس‭ ‬إمبراطورية‭ ‬‮«‬فوكس‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تحتل‭ ‬قناتها‭ ‬الإخبارية‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تبث‭ ‬برامجها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬موقعاً‭ ‬مركزياً‭ ‬لدى‭ ‬المحافظين،‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬حاسمة‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬والتي‭ ‬يُعتبر‭ ‬فيها‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬المرشح‭ ‬الأوفر‭ ‬حظاً‭ ‬للفوز‭ ‬بتمثيل‭ ‬الجمهوريين‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الرئاسي‭.
‬ويتقاعد‭ ‬الرجل‭ ‬التسعيني‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬اضطرار‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬مبلغ‭ ‬هائل‭ ‬بلغ‭ ‬787‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لشركة‭ ‬تصنيع‭ ‬آلات‭ ‬التصويت‭ ‬الإلكترونية‭ ‬‮«‬دومينيون‭ ‬فوتينج‭ ‬سيستمز‮»‬‭ ‬لتجنب‭ ‬دعوى‭ ‬تشهير‭ ‬محرجة‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬لعام‭ ‬2020‭. ‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬العملية،‭ ‬غادر‭ ‬أحد‭ ‬مقدمي‭ ‬البرامج‭ ‬النجوم،‭ ‬تاكر‭ ‬كارلسون،‭ ‬القناة‭ ‬التي‭ ‬فقدت‭ ‬بعضاً‭ ‬من‭ ‬جمهورها‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭. ‬

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