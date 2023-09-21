((رومانسي كوميدي أم أكشن..)) هيفاء وهبي تشوق جمهورها لفيلمها الجديد

((رومانسي كوميدي أم أكشن..)) هيفاء وهبي تشوق جمهورها لفيلمها الجديد
التاريخ
9/21/2023 7:16:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت الفنانة هيفاء وهبي عن تعاقدها على فيلم جديد من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقص عادل؛ لافتة إلى أن التحضيرات لهذا الفيلم بدأت منذ 4 أشهر ماضية.
وطلبت هيفاء من محبيها وجمهورها، مساعدتها في اختيار الفكرة الرئيسية للفيلم؛ خاصة وأن مخرجه طرح عليها فكرتين، ما بين الرومانسي والكوميدي أو الأكشن.
وشاركت هيفاء صورةً تجمعها بالمخرج مرقص عادل، عبْر صفحتها الرسمية على «إنستغرام»، ظهرت من خلالها وهي تقوم بتوقيع عقود العمل، وعلّقت قائلة: «فيلم جديد من تأليف أ. هيثم سعيد، وإخراج أ. مرقص عادل.. التحضيرات بدأت من 4 أشهر.. طرح المخرج فكرتين: فكرة فيلم رومانسي_كوميدي، وفكرة فيلم أكشن.. والاتنين بيشكلوا مفاجأة حلوة.. برأيكم أي فيلم أنا اخترت؟».
آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي جدير بالذكر، أن آخر أعمال هيفاء وهبي فيلم «رمسيس باريس»، والذي عُرض في موسم عيد الفطر 2023، ويشارك في بطولته محمد سلام، محمد ثروت، حمدي الميرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون، مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجي فيلمز.
تدور أحداث فيلم «رمسيس باريس» في إطار كوميدي حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسْط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث إلى ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.
وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي قد طرحت أحدث أغانيها بعنوان «ما بضعفش»، خلال الفترة الماضية على موقع «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان سامر أبوطالب، وتوزيع سليمان دميان، والكليب من إخراج إيلي فهد.
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