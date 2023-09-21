((رومانسي كوميدي أم أكشن..)) هيفاء وهبي تشوق جمهورها لفيلمها الجديد

وطلبت‭ ‬هيفاء‭ ‬من‭ ‬محبيها‭ ‬وجمهورها،‭ ‬مساعدتها‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬الفكرة‭ ‬الرئيسية‭ ‬للفيلم؛‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬مخرجه‭ ‬طرح‭ ‬عليها‭ ‬فكرتين،‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الرومانسي‭ ‬والكوميدي‭ ‬أو‭ ‬الأكشن‭.‬

وشاركت‭ ‬هيفاء‭ ‬صورةً‭ ‬تجمعها‭ ‬بالمخرج‭ ‬مرقص‭ ‬عادل،‭ ‬عبْر‭ ‬صفحتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬‮«‬إنستغرام‮»‬،‭ ‬ظهرت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬وهي‭ ‬تقوم‭ ‬بتوقيع‭ ‬عقود‭ ‬العمل،‭ ‬وعلّقت‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬فيلم‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬أ‭. ‬هيثم‭ ‬سعيد،‭ ‬وإخراج‭ ‬أ‭. ‬مرقص‭ ‬عادل‭.. ‬التحضيرات‭ ‬بدأت‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬أشهر‭.. ‬طرح‭ ‬المخرج‭ ‬فكرتين‭: ‬فكرة‭ ‬فيلم‭ ‬رومانسي‭_‬كوميدي،‭ ‬وفكرة‭ ‬فيلم‭ ‬أكشن‭.. ‬والاتنين‭ ‬بيشكلوا‭ ‬مفاجأة‭ ‬حلوة‭.. ‬برأيكم‭ ‬أي‭ ‬فيلم‭ ‬أنا‭ ‬اخترت؟‮»‬‭.‬

آخر‭ ‬أعمال‭ ‬الفنانة‭ ‬هيفاء‭ ‬وهبي‭ ‬جدير‭ ‬بالذكر،‭ ‬أن‭ ‬آخر‭ ‬أعمال‭ ‬هيفاء‭ ‬وهبي‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬رمسيس‭ ‬باريس‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬عُرض‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭ ‬2023،‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬بطولته‭ ‬محمد‭ ‬سلام،‭ ‬محمد‭ ‬ثروت،‭ ‬حمدي‭ ‬الميرغني،‭ ‬محمود‭ ‬حافظ،‭ ‬سميرة‭ ‬مقرون،‭ ‬مصطفى‭ ‬خاطر،‭ ‬أوس‭ ‬أوس،‭ ‬جومانا‭ ‬مراد،‭ ‬مصطفى‭ ‬البنا،‭ ‬أحمد‭ ‬كشك‭ ‬وسامي‭ ‬مغاوري‭ ‬وعدد‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬الفنانين،‭ ‬وتأليف‭ ‬كريم‭ ‬حسن‭ ‬بشير،‭ ‬وإخراج‭ ‬أحمد‭ ‬خالد‭ ‬موسى،‭ ‬وتوزيع‭ ‬سينرجي‭ ‬فيلمز‭.‬

تدور‭ ‬أحداث‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬رمسيس‭ ‬باريس‮»‬‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬كوميدي‭ ‬حول‭ ‬انتقال‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المصريين‭ ‬من‭ ‬رمسيس‭ ‬إلى‭ ‬باريس،‭ ‬وهذه‭ ‬الرحلة‭ ‬تتضمن‭ ‬كثيراً‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬والمفاجآت،‭ ‬وسْط‭ ‬مواقف‭ ‬كوميدية‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬الموقف،‭ ‬وتصل‭ ‬الأحداث‭ ‬إلى‭ ‬ذروتها‭ ‬عندما‭ ‬يقررون‭ ‬تشكيل‭ ‬عصابة‭ ‬لسرقة‭ ‬لوحة‭ ‬الموناليزا‭ ‬من‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر،‭ ‬وهم‭ ‬متنكرون‭.‬

وكانت‭ ‬النجمة‭ ‬اللبنانية‭ ‬هيفاء‭ ‬وهبي‭ ‬قد‭ ‬طرحت‭ ‬أحدث‭ ‬أغانيها‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬ما‭ ‬بضعفش‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬يوتيوب‮»‬‭ ‬ومواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬الفيديو‭ ‬كليب،‭ ‬والأغنية‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬عمرو‭ ‬المصري،‭ ‬وألحان‭ ‬سامر‭ ‬أبوطالب،‭ ‬وتوزيع‭ ‬سليمان‭ ‬دميان،‭ ‬والكليب‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬إيلي‭ ‬فهد‭.‬