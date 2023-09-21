ميرفت أمين ترفض التكريم في مهرجان الجونة.. يسرا تكشف السبب

أضافت‭ ‬الفنانة‭ ‬يسرا،‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬الاستشارية‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬الجونة‭ ‬السينمائي،‭ ‬خلال‭ ‬لقائها‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬عرب‭ ‬وود‮»‬‭: ‬‮«‬السيدة‭ ‬ميرفت‭ ‬أمين‭ ‬تستحق‭ ‬التكريم‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬عادي،‭ ‬أنا‭ ‬كلمتها‭ ‬وهي‭ ‬رفضت،‭ ‬وقالت‭ ‬لي‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬مش‭ ‬قادرة‭ ‬أتكرم؛‭ ‬لأني‭ ‬فقدت‭ ‬كتير‭ ‬من‭ ‬أصحابي‮»‬،‭ ‬وأنا‭ ‬مقدرة‭ ‬جداً‭ ‬إحساسها‭ ‬وعدم‭ ‬قبولها‭ ‬له،‭ ‬ولكن‭ ‬كنت‭ ‬أتمنى‭ ‬تكريمها‭.‬‮«‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬ميرفت‭ ‬أمين‭ ‬غائبة‭ ‬تماماً‭ ‬عن‭ ‬الظهور‭ ‬الإعلامي‭ ‬منذ‭ ‬رحيل‭ ‬النجمتين‭ ‬دلال‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬ومن‭ ‬قبلها‭ ‬رجاء‭ ‬الجداوي،‭ ‬وكان‭ ‬آخر‭ ‬ظهور‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬تشييع‭ ‬جثمان‭ ‬ابن‭ ‬الفنان‭ ‬حسن‭ ‬يوسف‭ ‬والفنانة‭ ‬المعتزلة‭ ‬شمس‭ ‬البارودي،‭ ‬وشاركت‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬فني‭ ‬واحد‭ ‬هو‭ ‬‮«‬تغيير‭ ‬جو‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬عرض‭ ‬ضمن‭ ‬المسلسلات‭ ‬المصرية‭ ‬لموسم‭ ‬رمضان‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬منة‭ ‬شلبي‭ ‬وإياد‭ ‬نصار‭.‬

المكرمون‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬السادسة‭ ‬لمهرجان‭ ‬الجونة

وأعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬مهرجان‭ ‬الجونة‭ ‬السينمائي،‭ ‬منح‭ ‬جائزة‭ ‬الإنجاز‭ ‬الإبداعي‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الـ‭ ‬6‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬2023،‭ ‬للمخرج‭ ‬مروان‭ ‬حامد؛‭ ‬اعترافاً‭ ‬بمسيرته‭ ‬السينمائية‭ ‬المهمة،‭ ‬ومساهمته‭ ‬الجادة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬السينما‭ ‬المصرية‭ ‬والعربية،‭ ‬بأعمال‭ ‬متنوعة،‭ ‬مثلت‭ ‬نقلة‭ ‬فنية‭ ‬وتجارية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬أصبح‭ ‬اسمه‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أسماء‭ ‬المخرجين‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬والوطن‭ ‬العربي،‭ ‬خاصة‭ ‬أنه‭ ‬شكّل‭ ‬مؤسسة‭ ‬فنية‭ ‬متكاملة‭ ‬بالإخراج‭ ‬والإنتاج‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يحتفي‭ ‬مهرجان‭ ‬الجونة‭ ‬السينمائي‭ ‬بالفنانة‭ ‬البريطانية‭ ‬جاين‭ ‬بركين،‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬السادسة،‭ ‬وذلك‭ ‬احتفاءً‭ ‬باسمها‭ ‬بعد‭ ‬رحيلها‭ ‬المفاجئ‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬76‭ ‬عاماً‭.‬