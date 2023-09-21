أرشيف الفنالفنان محمود عبد العزيز ومشهد وصف الموت

أرشيف الفنالفنان محمود عبد العزيز ومشهد وصف الموت
التاريخ
9/21/2023 7:16:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اعتبر النقاد هذا المشهد الذي ظهر فيه الفنان الراحل محمود عبدالعزيز من أفضل المشاهد في الدراما المصرية فقد أداه الفنان بأبرع وأفضل ما يكون ووصف الموت وكأنه جربه وشاهده بالفعل. في مشهد تمثيلي مع الفنان مظهر أبو النجا بمسلسل جبل الحلال.
وقال الفنان المصري محمود عبد العزيز في المشهد الذي وصف فيه الموت: «اللي شاف الموت ميخافش منه، أصلي شوفته وعرفته، أقسم بالله شوفته وهو جاي علشان ياخد عمري، حسيت إني طلعت لفوق لفوق، وشوفت الأرض كأنها حبة رمل ما تساويشي، وتحس إنك خفيف خفيف، والموت حنين، وعمال يطمنك».
وتابع في المشهد الذي شاركه فيه الفنان مظهر أبو النجا: «وشوفت قدامي شريط بيدور زي البكرة، ما بيقفش، شريط كله صور، وأنا هنا، وأنا في الجيش، وأنا في البلد، وأنا بقع، والنار من غير عود في جسمي».
وأضاف: «اللي يحس بالموت ويصاحبه تتغير حياته، وبعدين احنا بنخاف من الموت ليه، وكلنا متنا كذا مرة، وانت شاب بيموت الطفل، وأنت شايب وعجوز بيموت الشاب، كلنا متنا كذا مرة، وكل مرة بنبكي، لكن مفيش أغلى من الحياة».
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