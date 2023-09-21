أرشيف الفنالفنان محمود عبد العزيز ومشهد وصف الموت

وقال‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬محمود‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬الذي‭ ‬وصف‭ ‬فيه‭ ‬الموت‭: ‬‮«‬اللي‭ ‬شاف‭ ‬الموت‭ ‬ميخافش‭ ‬منه،‭ ‬أصلي‭ ‬شوفته‭ ‬وعرفته،‭ ‬أقسم‭ ‬بالله‭ ‬شوفته‭ ‬وهو‭ ‬جاي‭ ‬علشان‭ ‬ياخد‭ ‬عمري،‭ ‬حسيت‭ ‬إني‭ ‬طلعت‭ ‬لفوق‭ ‬لفوق،‭ ‬وشوفت‭ ‬الأرض‭ ‬كأنها‭ ‬حبة‭ ‬رمل‭ ‬ما‭ ‬تساويشي،‭ ‬وتحس‭ ‬إنك‭ ‬خفيف‭ ‬خفيف،‭ ‬والموت‭ ‬حنين،‭ ‬وعمال‭ ‬يطمنك‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬الذي‭ ‬شاركه‭ ‬فيه‭ ‬الفنان‭ ‬مظهر‭ ‬أبو‭ ‬النجا‭: ‬‮«‬وشوفت‭ ‬قدامي‭ ‬شريط‭ ‬بيدور‭ ‬زي‭ ‬البكرة،‭ ‬ما‭ ‬بيقفش،‭ ‬شريط‭ ‬كله‭ ‬صور،‭ ‬وأنا‭ ‬هنا،‭ ‬وأنا‭ ‬في‭ ‬الجيش،‭ ‬وأنا‭ ‬في‭ ‬البلد،‭ ‬وأنا‭ ‬بقع،‭ ‬والنار‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬عود‭ ‬في‭ ‬جسمي‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬اللي‭ ‬يحس‭ ‬بالموت‭ ‬ويصاحبه‭ ‬تتغير‭ ‬حياته،‭ ‬وبعدين‭ ‬احنا‭ ‬بنخاف‭ ‬من‭ ‬الموت‭ ‬ليه،‭ ‬وكلنا‭ ‬متنا‭ ‬كذا‭ ‬مرة،‭ ‬وانت‭ ‬شاب‭ ‬بيموت‭ ‬الطفل،‭ ‬وأنت‭ ‬شايب‭ ‬وعجوز‭ ‬بيموت‭ ‬الشاب،‭ ‬كلنا‭ ‬متنا‭ ‬كذا‭ ‬مرة،‭ ‬وكل‭ ‬مرة‭ ‬بنبكي،‭ ‬لكن‭ ‬مفيش‭ ‬أغلى‭ ‬من‭ ‬الحياة‮»‬‭.‬