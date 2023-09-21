غالي وحميد يعززان صفوف سلة النجمة
التاريخ
9/21/2023 7:16:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جدد نادي النجمة عقود غالبية لاعبي الفريق الأول لكرة السلة الذين مثلوا الفريق في الموسم الماضي ومن بينهم العملاق عبدالرحمن غالي الذي سيمثل سلة النجمة للموسم الثاني على التوالي، كما تعاقد النجمة مع اللاعب الدولي السيد محمد حميد القادم من نادي الاتحاد والذي سبق له اللعب مع المحرق.
وحافظ النجمة على ابن النادي محمد بوعلاي والنجم محمد حسين (كمبس)، كما تعاقد مع اللاعبين محمد جاسم وعلي عون ومهيد أمير وصادق شكرالله، وبالتالي يبدو ان الفريق لن يكون بعيدا عن المنافسة على التأهل إلى الدورة السداسية.
من جانب آخر حافظ النجمة أيضا على الاستقرار الفني بتجديد عقد الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني هاني علم ومحمد نجف.
بينما خرج ثلاثة لاعبين من صفوف الفريق وهم حسين شاكر وعلي جابر اللذان انتقلا للعب مع نادي المنامة بالإضافة إلى فضل الله عباس المنتقل الى نادي البحرين.
ويسعى النجمة حاليا الى التعاقد مع محترف أجنبي واحد على الاقل ومن ثم البحث عن المحترف الثاني في حال توافر الميزانية.
MENAFN21092023000055011008ID1107117351
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.