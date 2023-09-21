غالي وحميد يعززان صفوف سلة النجمة

وحافظ‭ ‬النجمة‭ ‬على‭ ‬ابن‭ ‬النادي‭ ‬محمد‭ ‬بوعلاي‭ ‬والنجم‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ (‬كمبس‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬تعاقد‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬وعلي‭ ‬عون‭ ‬ومهيد‭ ‬أمير‭ ‬وصادق‭ ‬شكرالله،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يبدو‭ ‬ان‭ ‬الفريق‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬حافظ‭ ‬النجمة‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬الفني‭ ‬بتجديد‭ ‬عقد‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬هاني‭ ‬علم‭ ‬ومحمد‭ ‬نجف‭.‬

بينما‭ ‬خرج‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬وهم‭ ‬حسين‭ ‬شاكر‭ ‬وعلي‭ ‬جابر‭ ‬اللذان‭ ‬انتقلا‭ ‬للعب‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فضل‭ ‬الله‭ ‬عباس‭ ‬المنتقل‭ ‬الى‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭.‬

ويسعى‭ ‬النجمة‭ ‬حاليا‭ ‬الى‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬محترف‭ ‬أجنبي‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬المحترف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬توافر‭ ‬الميزانية‭.‬