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ختام استعدادات حكام كرة السلة للموسم الجديد

9/21/2023 7:16:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتمت‭ ‬تحضيرات‭ ‬حكام‭ ‬كرة‭ ‬السلة؛‭ ‬استعدادً‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وقفت‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬على‭ ‬جاهزية‭ ‬جميع‭ ‬الترتيبات‭ ‬اللازمة‭ ‬لمراحل‭ ‬تحضيرات‭ ‬الحكام‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الجديد،‭ ‬ضمن‭ ‬اهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬لقضاة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬محمد‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬وقفت‭ ‬على‭ ‬جاهزية‭ ‬جميع‭ ‬الترتيبات‭ ‬اللازمة‭ ‬لمراحل‭ ‬تحضيرات‭ ‬الحكام‭ ‬للموسم،‭ ‬وذلك‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬اهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬لقضاة‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكام‭ ‬خضعوا‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التحضيرات‭ ‬لتدريبات‭ ‬بدنية‭ ‬وفنية‭ ‬لرفع‭ ‬جاهزية‭ ‬الحكام‭ ‬فنيا‭ ‬وبدنيا‭.‬

وأضاف‭ ‬النعيمي‭ ‬أن‭ ‬تحضيرات‭ ‬قضاة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬اشتملت‭ ‬على‭ ‬محاضرات‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬نظرية‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬الإعداد‭ ‬وخصوصاً‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمستجدات‭ ‬القانون،‭ ‬وكذلك‭ ‬عملية‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬للحكام‭ ‬وتوفير‭ ‬كل‭ ‬سبل‭ ‬النجاح‭ ‬لهم‭ ‬لإدارة‭ ‬المباريات‭ ‬بالصورة‭ ‬المطلوبة‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬يولي‭ ‬اهتماما‭ ‬خاصا‭ ‬للحكام،‭ ‬مثنيا‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تلقاه‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬برئاسة‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي،‭ ‬والمجلس‭ ‬يضع‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬أولوياته‭ ‬الاهتمام‭ ‬بقطاع‭ ‬الحكام،‭ ‬وهو‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتطويرهم‭ ‬وزيادة‭ ‬عدد‭ ‬الحكام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاهتمام‭ ‬بهم‭ ‬باعتبارهم‭ ‬عنصرا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬وشريكا‭ ‬أساسيا‭ ‬فيها،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الحكام‭ ‬البحرينيين‭ ‬يثبتون‭ ‬كفاءتهم‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الخارجي،‭ ‬ودائما‭ ‬ما‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬الإشادة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬الحكم‭ ‬البحريني‭ ‬مطلوبا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭ ‬الخليجية‭ ‬والآسيوية‭ ‬واكتسب‭ ‬سمعة‭ ‬طيبة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الخارجي‭ ‬نفتخر‭ ‬بها‭ ‬جميعا‭.‬

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