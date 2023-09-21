ختام استعدادات حكام كرة السلة للموسم الجديد
التاريخ
9/21/2023 7:16:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتمت تحضيرات حكام كرة السلة؛ استعدادً للموسم الرياضي الجديد 2023-2024 وذلك بعد أن وقفت لجنة الحكام على جاهزية جميع الترتيبات اللازمة لمراحل تحضيرات الحكام للموسم الرياضي الجديد، ضمن اهتمام ودعم اتحاد اللعبة لقضاة كرة السلة.
وأكد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد البحريني لكرة السلة محمد ناصر النعيمي أن اللجنة وقفت على جاهزية جميع الترتيبات اللازمة لمراحل تحضيرات الحكام للموسم، وذلك يأتي ضمن اهتمام ودعم اتحاد اللعبة لقضاة كرة السلة، مشيرا إلى أن الحكام خضعوا خلال فترة التحضيرات لتدريبات بدنية وفنية لرفع جاهزية الحكام فنيا وبدنيا.
وأضاف النعيمي أن تحضيرات قضاة كرة السلة اشتملت على محاضرات وورش عمل نظرية طوال فترة الإعداد وخصوصاً فيما يتعلق بمستجدات القانون، وكذلك عملية تطبيق القانون، مشيراً إلى أن دور لجنة الحكام في الاتحاد يكمن في تقديم المزيد من الدعم للحكام وتوفير كل سبل النجاح لهم لإدارة المباريات بالصورة المطلوبة.
ولفت إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يولي اهتماما خاصا للحكام، مثنيا على الدعم الكبير الذي تلقاه اللجنة من قبل مجلس الإدارة برئاسة القبطان وليد العلوي، والمجلس يضع في سلم أولوياته الاهتمام بقطاع الحكام، وهو حريص على وضع الخطط الكفيلة بتطويرهم وزيادة عدد الحكام من خلال الاهتمام بهم باعتبارهم عنصرا رئيسيا في تطوير كرة السلة البحرينية وشريكا أساسيا فيها، مضيفا أن الحكام البحرينيين يثبتون كفاءتهم في إدارة المباريات على المستوى الخارجي، ودائما ما يحصلون على الإشادة في هذه المشاركات، وهو ما جعل الحكم البحريني مطلوبا في مختلف البطولات الخليجية والآسيوية واكتسب سمعة طيبة على المستوى الخارجي نفتخر بها جميعا.
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