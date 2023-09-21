((عيسى بن علي)) يشهد مباراة المنامة في بطولة القارات
التاريخ
9/21/2023 7:16:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
شهد سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية مباراة المنامة وفريق تيليكوم الألماني في انطلاق بطولة القارات لكرة السلة (انتركونتيننتال) المقامة حاليا في سنغافورة خلال الفترة ما بين 21 حتى 24 سبتمبر الجاري.
وقد حرص سموه على النزول إلى الملعب للسلام على اللاعبين قبيل انطلاق المباراة، ثم جلس قريبا منهم من أجل تشجيعهم ومساندتهم.
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