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((عيسى بن علي)) يشهد مباراة المنامة في بطولة القارات

9/21/2023 7:16:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

شهد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬مباراة‭ ‬المنامة‭ ‬وفريق‭ ‬تيليكوم‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬بطولة‭ ‬القارات‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬انتركونتيننتال‭) ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬21‭ ‬حتى‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.
‬وقد‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬النزول‭ ‬إلى‭ ‬الملعب‭ ‬للسلام‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬قبيل‭ ‬انطلاق‭ ‬المباراة،‭ ‬ثم‭ ‬جلس‭ ‬قريبا‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تشجيعهم‭ ‬ومساندتهم‭.‬

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