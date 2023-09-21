((عيسى بن علي)) يشهد مباراة المنامة في بطولة القارات

شهد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬مباراة‭ ‬المنامة‭ ‬وفريق‭ ‬تيليكوم‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬بطولة‭ ‬القارات‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬انتركونتيننتال‭) ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬21‭ ‬حتى‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.

‬وقد‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬النزول‭ ‬إلى‭ ‬الملعب‭ ‬للسلام‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬قبيل‭ ‬انطلاق‭ ‬المباراة،‭ ‬ثم‭ ‬جلس‭ ‬قريبا‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تشجيعهم‭ ‬ومساندتهم‭.‬