سوق العمل تنفذ حملتين تفتيشيتين في ((العاصمة)) و((المحرق))
التاريخ
9/21/2023 7:16:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت هيئة تنظيم سوق العمل الحرص على تعزيز الرقابة والتنظيم والتشديد على المخالفين من خلال تكثيف جهود وإجراءات التصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل بمختلف محافظات المملكة، مشيرة إلى تنفيذ حملة تفتيشية في محافظة العاصمة بالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام، فيما تم تنفيذ الحملة الثانية في محافظة المحرق بالتعاون مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، ومديرية شرطة المحافظة.
وأسفرت الجهود عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، وضبط عدد من العمال المخالفين للأنظمة والقوانين، منوّهة إلى أنه قد تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية المجتمع إلى الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www . lmra . gov . bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.
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