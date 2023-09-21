المحكمة تباشر مجددا نظر قضية اتهام زوجين بتزوير شهادة ميلاد

بعد‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬عامين‭ ‬عادت‭ ‬قضية‭ ‬بحريني‭ ‬وزوجته‭ ‬الثانية‭ ‬عربية‭ ‬الجنسية‭ ‬والمتهمين‭ ‬فيها‭ ‬بتزوير‭ ‬شهادة‭ ‬ميلاد‭ ‬طفل‭ ‬ونسبه‭ ‬إليهما‭ ‬إلى‭ ‬أروقة‭ ‬محاكم‭ ‬البحرين‭ ‬مجددا،‭ ‬حيث‭ ‬باشرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الدعوى‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬واستمعت‭ ‬لشهادة‭ ‬الزوجة‭ ‬الأولى‭ ‬للمتهم‭ ‬والتي‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬علمها‭ ‬بعدم‭ ‬نسب‭ ‬الطفل‭ ‬إلى‭ ‬زوجها‭ ‬وأن‭ ‬الطفل‭ ‬تم‭ ‬خطفه‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬عربية،‭ ‬كما‭ ‬أطلعت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬التقرير‭ ‬الطبي‭ ‬الخاص‭ ‬بتحليل‭ ‬‮«‬ DNA ‮»‬‭ ‬الخاص‭ ‬بالطفل،‭ ‬وبعد‭ ‬جلسات‭ ‬عدة‭ ‬أمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬بالإنابة‭ ‬القضائية‭ ‬للدولة‭ ‬العربية‭ ‬محل‭ ‬ولادة‭ ‬الطفل‭ ‬لبيان‭ ‬مدى‭ ‬صحة‭ ‬واقعة‭ ‬اختطاف‭ ‬الطفل‭ ‬او‭ ‬تزوير‭ ‬شهادة‭ ‬ميلاده‭.‬

وكانت‭ ‬بداية‭ ‬الواقعة‭ ‬بتقديم‭ ‬الزوج‭ ‬شهادة‭ ‬ميلاد‭ ‬للطفل‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬6‭ ‬أعوام،‭ ‬من‭ ‬زوجته‭ ‬الثانية‭ ‬والتي‭ ‬تولت‭ ‬إجراءات‭ ‬إنهاء‭ ‬استخراج‭ ‬الأوراق‭ ‬الثبوتية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالطفل‭ ‬من‭ ‬دولتها‭ ‬العربية‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬الزوج‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وبعد‭ ‬وصولها‭ ‬رفقة‭ ‬الطفل‭ ‬بدأ‭ ‬زوجها‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬إنهاء‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬واستخراج‭ ‬الأوراق‭ ‬الثبوتية‭ ‬البحرينية‭ ‬للطفل،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬خلافا‭ ‬نشب‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬زوجته‭ ‬الأولى‭ ‬تداول‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬المحاكم‭ ‬الشرعية‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬إثارة‭ ‬الشكوك‭ ‬لدى‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬حول‭ ‬نسب‭ ‬الطفل،‭ ‬وانتهى‭ ‬الأمر‭ ‬لإجراء‭ ‬تحليل‭ ‬الـ‭ ‬ DNA ‭ ‬الذي‭ ‬فجر‭ ‬مفاجأة‭ ‬ونفى‭ ‬نسب‭ ‬الطفل‭ ‬لأبيه‭.‬

واستمعت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬دفاع‭ ‬المتهم‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬بعدم‭ ‬جواز‭ ‬إجراء‭ ‬الفحص‭

(‬ DNA ‭)

‬شرعاً،‭ ‬طالما‭ ‬كان‭ ‬إبرام‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭ ‬صحيح‭ ‬ويثبت‭ ‬الطفل‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬النسب‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬الزواج‭ ‬الصحيح‭ ‬بكافة‭ ‬أركانه‭ ‬وشروطه‭ ‬يرتب‭ ‬جميع‭ ‬آثاره‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬الحال‭ ‬وأهمها‭ ‬إثبات‭ ‬نسب‭ ‬الأولاد‭ ‬الذين‭ ‬يولدون‭ ‬على‭ ‬فراش‭ ‬الزوجية‭ ‬لصاحب‭ ‬هذا‭ ‬الفراش‭ ‬دون‭ ‬غيره،‭ ‬وهذه‭ ‬القاعدة‭ ‬بديهية‭ ‬في‭ ‬الشرع‭ ‬الإسلامي‭.‬

وأنه‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬فإن‭ ‬البنوة‭ ‬تثبت‭ ‬بالطرق‭ ‬الشرعية‭ ‬وهي‭ ‬وجود‭ ‬عقد‭ ‬زواج‭ ‬صحيح‭ ‬وانصرام‭ ‬مدة‭ ‬الحمل‭ ‬وإقرار‭ ‬الأب‭ ‬بالطفل،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬نفي‭ ‬النسب‭ ‬إلا‭ ‬بطريق‭ ‬الملاعنة‭ ‬وفقا‭ ‬لضوابطها‭ ‬الشرعية‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬المتهمين‭ ‬قد‭ ‬توافرت‭ ‬لديهما‭ ‬الوسائل‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬إثبات‭ ‬نسب‭ ‬الطفل‭ ‬للمتهم‭ ‬الأول‭ ‬وهي‭ ‬وجود‭ ‬عقد‭ ‬زواج‭ ‬وإقرار‭ ‬الأب‭ ‬وبالتالي‭ ‬يكون‭ ‬حقاً‭ ‬شرعياً‭ ‬في‭ ‬ثبوت‭ ‬نسب‭ ‬الطفل‭ ‬له‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬نفي‭ ‬هذه‭ ‬الحقيقة‭ ‬وذلك‭ ‬لأنه‭ ‬من‭ ‬المحظورات‭ ‬شرعاَ‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تمسك‭ ‬الأب‭ ‬بعدم‭ ‬صحة‭ ‬واقعة‭ ‬تزوير‭ ‬شهادة‭ ‬الميلاد‭ ‬وجواز‭ ‬السفر‭ ‬الصادرين‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬العربية‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬الطعن‭ ‬عليها‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الأشكال‭ ‬ولم‭ ‬يقض‭ ‬ببطلانها‭ ‬أو‭ ‬الاستعلام‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬العربية‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬صحتها‭.‬

وبعد‭ ‬عدة‭ ‬جلسات‭ ‬عقدت‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬انتهت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬إحالة‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لإجراء‭ ‬إنابة‭ ‬قضائية‭ ‬للدولة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬منها‭ ‬شهادة‭ ‬الميلاد‭ ‬والأوراق‭ ‬الثبوتية‭ ‬للطفل‭ ‬بهدف‭ ‬استكمال‭ ‬التحقيق‭.‬

وباشرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الرابعة‭ ‬نظر‭ ‬القضية‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬وتمسك‭ ‬دفاع‭ ‬المتهم‭ ‬بما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬الإنابة‭ ‬القضائية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬واقعة‭ ‬الولادة‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬العربية‭ ‬صحيحة،‭ ‬وكافة‭ ‬إجراءات‭ ‬تسجيل‭ ‬الطفل‭ ‬وولادته‭ ‬سليمة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التحريات‭ ‬الأمنية‭ ‬أكدت‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬بلاغات‭ ‬بخطف‭ ‬طفل‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬الولادة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التحقيق‭ ‬مع‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬والإداري‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬عملية‭ ‬الولادة‭ ‬وانتهت‭ ‬التحريات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطفل‭ ‬يعود‭ ‬نسبه‭ ‬إلى‭ ‬الزوج‭ ‬البحريني‭ ‬وزوجته‭ ‬البحرينية،‭ ‬وأشار‭ ‬دفاع‭ ‬المتهم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القضية‭ ‬كيدية‭ ‬من‭ ‬زوجة‭ ‬المتهم‭ ‬الأولى،‭ ‬لتقرر‭ ‬المحكمة‭ ‬تأجيل‭ ‬الجلسة‭ ‬القادمة‭ ‬إلى‭ ‬1‭ ‬أكتوبر‭ ‬للاستماع‭ ‬لشهود‭ ‬النفي‭. ‬