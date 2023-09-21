بدء محاكمة طالب جامعي اخترق أنظمة الجامعة الإلكترونية

برر جريمته بمحاولة اختبار قدراته واستكشاف مؤهلاته التقنية

بدأت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬أمس‭ ‬اولى‭ ‬جلسات‭ ‬محاكمة‭ ‬طالب‭ ‬جامعي‭ ‬متهم‭ ‬باختراق‭ ‬أنظمة‭ ‬الجامعة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬أجهزة‭ ‬الحواسيب‭ ‬بمختبرات‭ ‬الجامعة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حصل‭ ‬خلسة‭ ‬على‭ ‬الرمز‭ ‬السري‭ ‬لدخول‭ ‬تلك‭ ‬الحواسيب‭ ‬والخاص‭ ‬بإحدى‭ ‬الطالبات،‭ ‬منتحلاً‭ ‬شخصيتها‭ ‬ومجرياً‭ ‬تحميلاً‭ ‬لبرامج‭ ‬ضارة‭ ‬ومهددة‭ ‬لأمن‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬الجامعة‭ ‬وماسة‭ ‬بسلامتها،‭ ‬وحضر‭ ‬الطالب‭ ‬المتهم‭ ‬جلسة‭ ‬أمس‭ ‬وأقر‭ ‬بارتكاب‭ ‬الواقعة‭ ‬فيما‭ ‬نفى‭ ‬نيته‭ ‬او‭ ‬علمه‭ ‬الإضرار‭ ‬بمختبرات‭ ‬الجامعة،‭ ‬وإنما‭ ‬كان‭ ‬يختبر‭ ‬قدراته‭ ‬ويستكشف‭ ‬مؤهلاته‭ ‬التقنية‭.‬

وكان‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬تلقى‭ ‬بلاغا‭ ‬من‭ ‬أخصائي‭ ‬شبكات‭ ‬أول‭ ‬بالجامعة‭ ‬يفيد‭ ‬تمكن‭ ‬برنامج‭ ‬الحماية‭ ‬لدى‭ ‬الجامعة‭ ‬من‭ ‬إيقاف‭ ‬محاولة‭ ‬تحميل‭ ‬برنامج‭ ‬ضار‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬حواسيب‭ ‬مختبر‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬بالجامعة،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬البلاغ‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬حاول‭ ‬المتهم‭ ‬تحميله‭ ‬مختص‭ ‬بفك‭ ‬شفرات‭ ‬الأرقام‭ ‬السرية‭ ‬المحفوظة‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬الحاسب‭ ‬واختراق‭ ‬برامج‭ ‬الحماية‭.‬

وبتتبع‭ ‬بيانات‭ ‬صاحب‭ ‬المحاولة‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬طالبة‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬الأقسام‭ ‬البعيدة‭ ‬عن‭ ‬قسم‭ ‬الحاسبات‭ ‬حيث‭ ‬أنكرت‭ ‬الواقعة‭ ‬وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أنها‭ ‬ليست‭ ‬متمكنة‭ ‬في‭ ‬استعمال‭ ‬التقنيات‭ ‬وباستكمال‭ ‬التحريات‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬وهو‭ ‬طالب‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬توصل‭ ‬الى‭ ‬رقمها‭ ‬السري‭ ‬الخاص‭ ‬باستعمال‭ ‬أنظمة‭ ‬الجامعة‭ ‬وحواسيبها‭ ‬وتم‭ ‬ضبطه‭.‬

وأقر‭ ‬المتهم‭ ‬أنه‭ ‬يوم‭ ‬الواقعة‭ ‬توجه‭ ‬لمختبر‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬بالجامعة‭ ‬وقام‭ ‬بالدخول‭ ‬على‭ ‬جهاز‭ ‬الحاسب‭ ‬الآلي‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬أسماء‭ ‬وبيانات‭ ‬الطلاب‭ ‬والمعلمين،‭ ‬ومن‭ ‬باب‭ ‬الفضول‭ ‬قام‭ ‬بانتقاء‭ ‬عشوائي‭ ‬لإحدى‭ ‬الطالبات‭ ‬وهو‭ ‬رقمها‭ ‬الجامعي‭ ‬وبجانبه‭ ‬رقمها‭ ‬الشخصي‭ ‬وخرج‭ ‬من‭ ‬حسابه‭ ‬بالجهاز،‭ ‬وعاود‭ ‬الدخول‭ ‬مجدداً‭ ‬على‭ ‬ذات‭ ‬جهاز‭ ‬الحاسب‭ ‬مستخدماً‭ ‬بياناتها‭ ‬وفتح‭ ‬النظام‭ ‬باستعمال‭ ‬تلك‭ ‬البيانات،‭ ‬وعليه‭ ‬قام‭ ‬بالدخول‭ ‬على‭ ‬محرك‭ ‬البحث‭ ‬وتحميل‭ ‬أحد‭ ‬البرامج‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬فتحه‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬عملية‭ ‬التحميل‭ ‬مبررا‭ ‬الواقعة‭ ‬بأنها‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬اختبار‭ ‬قدراته‭ ‬واستكشاف‭ ‬مؤهلاته‭ ‬التقنية‭.‬

وأسندت‭ ‬النيابة‭ ‬له‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬و7‭ ‬مارس‭ ‬2023م‭ ‬بدائرة‭ ‬أمن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬استعمل‭ ‬التوقيع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بالمجني‭ ‬عليها‭ ‬وهو‭ ‬الرقم‭ ‬السري‭ ‬الخاص‭ ‬بحسابها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لدى‭ ‬الجامعة‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬غرض‭ ‬غير‭ ‬مشروع،‭ ‬بأن‭ ‬قام‭ ‬بالدخول‭ ‬على‭ ‬جهاز‭ ‬الحاسب‭ ‬الآلي‭ ‬بمختبر‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬بالجامعة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استعمال‭ ‬التوقيع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بالمجني‭ ‬عليها‭ ‬بغرض‭ ‬تحميل‭ ‬برنامج‭ ‬ضار‭ ‬بأجهزة‭ ‬الجامعة‭ ‬منتحلاً‭ ‬هويتها‭.‬

كما‭ ‬شرع‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬اتلاف‭ ‬ببيانات‭ ‬وسيلة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬بأن‭ ‬قام‭ ‬بتحميل‭ ‬برنامج‭ ‬ضار‭ ‬بعمل‭ ‬أجهزة‭ ‬الحاسب‭ ‬الآلي‭ ‬بمختبرات‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬بالجامعة‭ ‬وقد‭ ‬خاب‭ ‬أثر‭ ‬الجريمة‭ ‬لسبب‭ ‬لا‭ ‬دخل‭ ‬لإرادته‭ ‬فيه‭ ‬وهو‭ ‬رصد‭ ‬برنامج‭ ‬الحماية‭ ‬المثبت‭ ‬بأجهزة‭ ‬المختبر‭ ‬لعملية‭ ‬تحميل‭ ‬تلك‭ ‬البرامج‭ ‬والتمكن‭ ‬من‭ ‬تثبيطها،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المبين‭ ‬بالأوراق‭.‬