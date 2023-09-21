بدء محاكمة طالب جامعي اخترق أنظمة الجامعة الإلكترونية

بدء محاكمة طالب جامعي اخترق أنظمة الجامعة الإلكترونية
التاريخ
9/21/2023 7:16:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برامج الحماية أحبطت محاولات اختراقه و«الأمن السيبراني» ضبطه
برر جريمته بمحاولة اختبار قدراته واستكشاف مؤهلاته التقنية
بدأت المحكمة الكبرى الجنائية أمس اولى جلسات محاكمة طالب جامعي متهم باختراق أنظمة الجامعة الإلكترونية، حيث تمكن من الدخول إلى أجهزة الحواسيب بمختبرات الجامعة، بعد أن حصل خلسة على الرمز السري لدخول تلك الحواسيب والخاص بإحدى الطالبات، منتحلاً شخصيتها ومجرياً تحميلاً لبرامج ضارة ومهددة لأمن قاعدة بيانات الجامعة وماسة بسلامتها، وحضر الطالب المتهم جلسة أمس وأقر بارتكاب الواقعة فيما نفى نيته او علمه الإضرار بمختبرات الجامعة، وإنما كان يختبر قدراته ويستكشف مؤهلاته التقنية.
وكان المركز الوطني للأمن السيبراني تلقى بلاغا من أخصائي شبكات أول بالجامعة يفيد تمكن برنامج الحماية لدى الجامعة من إيقاف محاولة تحميل برنامج ضار في احدى حواسيب مختبر تقنية المعلومات بالجامعة، وبناء على البلاغ تبين أن البرنامج الذي حاول المتهم تحميله مختص بفك شفرات الأرقام السرية المحفوظة في أجهزة الحاسب واختراق برامج الحماية.
وبتتبع بيانات صاحب المحاولة تم التوصل إلى بيانات طالبة في احدى الأقسام البعيدة عن قسم الحاسبات حيث أنكرت الواقعة وأشارت الى أنها ليست متمكنة في استعمال التقنيات وباستكمال التحريات تبين أن المتهم وهو طالب في الأمن السيبراني توصل الى رقمها السري الخاص باستعمال أنظمة الجامعة وحواسيبها وتم ضبطه.
وأقر المتهم أنه يوم الواقعة توجه لمختبر تقنية المعلومات بالجامعة وقام بالدخول على جهاز الحاسب الآلي وتمكن من التوصل إلى قائمة أسماء وبيانات الطلاب والمعلمين، ومن باب الفضول قام بانتقاء عشوائي لإحدى الطالبات وهو رقمها الجامعي وبجانبه رقمها الشخصي وخرج من حسابه بالجهاز، وعاود الدخول مجدداً على ذات جهاز الحاسب مستخدماً بياناتها وفتح النظام باستعمال تلك البيانات، وعليه قام بالدخول على محرك البحث وتحميل أحد البرامج إلا أنه لم يتمكن من فتحه بعد انتهاء عملية التحميل مبررا الواقعة بأنها كانت من باب اختبار قدراته واستكشاف مؤهلاته التقنية.
وأسندت النيابة له أنه في 6 و7 مارس 2023م بدائرة أمن مملكة البحرين استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليها وهو الرقم السري الخاص بحسابها الإلكتروني لدى الجامعة وذلك في غرض غير مشروع، بأن قام بالدخول على جهاز الحاسب الآلي بمختبر تقنية المعلومات بالجامعة من خلال استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليها بغرض تحميل برنامج ضار بأجهزة الجامعة منتحلاً هويتها.
كما شرع في إحداث اتلاف ببيانات وسيلة تقنية المعلومات، بأن قام بتحميل برنامج ضار بعمل أجهزة الحاسب الآلي بمختبرات تقنية المعلومات بالجامعة وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو رصد برنامج الحماية المثبت بأجهزة المختبر لعملية تحميل تلك البرامج والتمكن من تثبيطها، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
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