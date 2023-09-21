مركز البحرين العالمي للمعارض يستضيف يوم الخبراء السنوي للجمعية الدولية للمعارض مطلع أكتوبر

مركز البحرين العالمي للمعارض يستضيف يوم الخبراء السنوي للجمعية الدولية للمعارض مطلع أكتوبر
التاريخ
9/21/2023 7:16:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يستضيف مركز البحرين العالمي للمعارض يوم الخبراء السنوي للجمعية الدولية للمعارض UFI Expert Day بتاريخ 1 أكتوبر 2023 والذي يقام لأول مرة في مملكة البحرين، حيث يقام هذا الحدث الدولي في نهاية كل عام في إحدى الدول الأعضاء في الجمعية.
وستضم قائمة المتحدثين الرئيسيين في يوم الخبراء السنوي للجمعية الدولية للمعارض كلا من ناجي الحداد المدير الإقليمي للجمعية الدولية للمعارض، والدكتور جيفري جوه الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج القابضة، وماري بيرينجير تشابوتون المدير العام لمنتجع وسبا قصر العرين. وستسلط المناقشات الضوء على مكانة مملكة البحرين كوجهة جاذبة على مستوى المنطقة في مجال استقطاب كبرى الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل. وستتيح هذه الفعالية الفرصة للمشاركين للاطلاع على آخر مستجدات صناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض وما تشهده من متغيرات وتوجهات على مستوى المنطقة.
ويفخر مركز البحرين العالمي للمعارض بعضويته في الجمعية الدولية للمعارض ويهدف الى تعظيم المنافع المتحققة من هذه العضوية من خلال تسهيل تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز قنوات التواصل مع اللاعبين الرئيسيين في صناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض على مستوى العالم.
وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض بالقول: «نهدف الى استضافة فعاليات دولية مرموقة كيوم الخبراء السنوي للجمعية الدولية للمعارض، لإبراز دور مركز البحرين العالمي للمعارض في دعم قطاع السياحة، إلى جانب قطاعات اقتصادية ذات صلة، ولتعزيز خطة النمو والتنمية في القطاعات الخدمية ذات العلاقة. ومن خلال استقطاب مثل هذه الفرص، نواصل إبراز مملكة البحرين كمركز رئيسي في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض على مستوى المنطقة، ونتطلع قدما كذلك إلى تعزيز مكانتنا العالمية في هذا القطاع الواعد».
بدورها، قالت الدكتورة ديبي كريستيانسن المدير العام لمركز البحرين العالمي للمعارض: «نحن فخورون بالترحيب بجميع خبراء صناعة المؤتمرات والمعارض من مختلف دول المنطقة. ونتطلع قدما لتطوير صناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض على مستوى المملكة، مستندين في ذلك على إرث بحريني عريق، ونجدّد ترحيبنا العميق بزملائنا في قطاع المؤتمرات والمعارض. لقد كانت علاقتنا الطويلة مع الجمعية الدولية للمعارض متينة وماتزال قوية، وستستمر في المساهمة كقوة محفزة في تعزيز معدلات نمو وازدهار أكثر القطاعات الواعدة في المملكة والمساهمة في تنمية ونماء الاقتصاد الوطني».
من جانبه، أضاف ناجي الحداد المدير الإقليمي للجمعية الدولية للمعارض بالقول: «نحن نتطلع الى زيارة مركز البحرين العالمي للمعارض للمشاركة في يوم الخبراء السنوي للجمعية. يعتبر المركز انعكاسا حقيقيا للابتكار، ونحن متفائلون باحتضانه لمجموعة كبيرة من المؤتمرات والمعارض الدولية الراغبة بالتواجد في منطقة الشرق الأوسط. ويمثل التنوع عنصرا رئيسيا في استقطاب مثل هذه الفعاليات الدولية الكبرى، وكلنا ثقة بتحقيق نتائج ناجحة في ختام مناقشاتنا في يوم الخبراء السنوي».
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