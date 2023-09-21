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مركز البحرين العالمي للمعارض يستضيف يوم الخبراء السنوي للجمعية الدولية للمعارض مطلع أكتوبر

9/21/2023 7:16:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يستضيف‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬يوم‭ ‬الخبراء‭ ‬السنوي‭ ‬للجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬للمعارض‭ ‬ UFI ‭ ‬ Expert ‭ ‬ Day ‭ ‬بتاريخ‭ ‬1‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬والذي‭ ‬يقام‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يقام‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭. ‬

وستضم‭ ‬قائمة‭ ‬المتحدثين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الخبراء‭ ‬السنوي‭ ‬للجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬للمعارض‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬ناجي‭ ‬الحداد‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬للجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬للمعارض،‭ ‬والدكتور‭ ‬جيفري‭ ‬جوه‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬القابضة،‭ ‬وماري‭ ‬بيرينجير‭ ‬تشابوتون‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنتجع‭ ‬وسبا‭ ‬قصر‭ ‬العرين‭. ‬وستسلط‭ ‬المناقشات‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬جاذبة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬استقطاب‭ ‬كبرى‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭. ‬وستتيح‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الفرصة‭ ‬للمشاركين‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬صناعة‭ ‬الاجتماعات‭ ‬والحوافز‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬والمعارض‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬متغيرات‭ ‬وتوجهات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭. ‬

ويفخر‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬بعضويته‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬للمعارض‭ ‬ويهدف‭ ‬الى‭ ‬تعظيم‭ ‬المنافع‭ ‬المتحققة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬العضوية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسهيل‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرات‭ ‬وتعزيز‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الاجتماعات‭ ‬والحوافز‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬والمعارض‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬الدكتور‭ ‬ناصر‭ ‬قائدي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نهدف‭ ‬الى‭ ‬استضافة‭ ‬فعاليات‭ ‬دولية‭ ‬مرموقة‭ ‬كيوم‭ ‬الخبراء‭ ‬السنوي‭ ‬للجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬للمعارض،‭ ‬لإبراز‭ ‬دور‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قطاعات‭ ‬اقتصادية‭ ‬ذات‭ ‬صلة،‭ ‬ولتعزيز‭ ‬خطة‭ ‬النمو‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الخدمية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬استقطاب‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفرص،‭ ‬نواصل‭ ‬إبراز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الاجتماعات‭ ‬والحوافز‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬والمعارض‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬ونتطلع‭ ‬قدما‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتنا‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الواعد‮»‬‭.‬

بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬ديبي‭ ‬كريستيانسن‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بالترحيب‭ ‬بجميع‭ ‬خبراء‭ ‬صناعة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمعارض‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭. ‬ونتطلع‭ ‬قدما‭ ‬لتطوير‭ ‬صناعة‭ ‬الاجتماعات‭ ‬والحوافز‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬والمعارض‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة،‭ ‬مستندين‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬إرث‭ ‬بحريني‭ ‬عريق،‭ ‬ونجدّد‭ ‬ترحيبنا‭ ‬العميق‭ ‬بزملائنا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمعارض‭. ‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬علاقتنا‭ ‬الطويلة‭ ‬مع‭ ‬الجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬للمعارض‭ ‬متينة‭ ‬وماتزال‭ ‬قوية،‭ ‬وستستمر‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬كقوة‭ ‬محفزة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬معدلات‭ ‬نمو‭ ‬وازدهار‭ ‬أكثر‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬ونماء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أضاف‭ ‬ناجي‭ ‬الحداد‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬للجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬للمعارض‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نتطلع‭ ‬الى‭ ‬زيارة‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الخبراء‭ ‬السنوي‭ ‬للجمعية‭. ‬يعتبر‭ ‬المركز‭ ‬انعكاسا‭ ‬حقيقيا‭ ‬للابتكار،‭ ‬ونحن‭ ‬متفائلون‭ ‬باحتضانه‭ ‬لمجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمعارض‭ ‬الدولية‭ ‬الراغبة‭ ‬بالتواجد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬ويمثل‭ ‬التنوع‭ ‬عنصرا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬الدولية‭ ‬الكبرى،‭ ‬وكلنا‭ ‬ثقة‭ ‬بتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مناقشاتنا‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الخبراء‭ ‬السنوي‮»‬‭. ‬

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