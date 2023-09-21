لولو تقدم أفضل المأكولات الإيطالية

لولو تقدم أفضل المأكولات الإيطالية
التاريخ
9/21/2023 7:16:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) افتتح مهرجان «دعونا نجرّب الطعم الإيطالي» مساء أمس في لولو في مجمع الدانة من قبل السفير الإيطالي في البحرين باولا أمادي. وكان في استقبالها جوزر روباوال، مدير لمجموعة لولو الدولية والإدارة العليا لشركة اللولو.
سيجلب العرض الترويجي الخير الصحي للنظام الغذائي المتوسطي الإيطالي لجميع عملاء لولو مع تسليط الضوء على الأطعمة والمكونات العالية الجودة. أجبان ممتازة، شوكولاتة إيطالية، مربيات فواكه، معجنات مغطاة بالسكر من ماركات معروفة وتفاح إيطالي بأسعار خاصة. ستكون عناصر المطبخ الإيطالي الأساسية مثل الخل البلسمي وزيت الزيتون والمعكرونة العضوية وحتى التوابل الجديدة وصلصة المعكرونة البيستو الجاهزة جزءًا من العربة الإيطالية.
أعربت السفير الإيطالي لدى البحرين باولا أمادي عن رضاها عن نجاح هذه المبادرة وقالت: «إن التعاون بين السفارة الإيطالية و ITA ولول هايبرماركت هو مثال على كيفية مشاركة الثقافة الإيطالية والتميز مع العالم. يسعدنا أن نرى حماس العملاء المحليين للمنتجات الإيطالية ونتطلع إلى مزيد من التطورات الإيجابية في هذا التعاون. المنتجات عالية الجودة والصحية، واستدامة عمليات الإنتاج، والشغف والخبرة العالية لجميع الأشخاص المشاركين في الصناعة والخبرة التي لا مثيل لها. إن تنوع العروض يجعل تراث الطهي الإيطالي موضع تقدير كبير في البحرين والعالم، ويسعدني أن أكون هنا اليوم للاحتفال به». قال روباوالا: «لقد حققت لولو النغمة الصحيحة من خلال العروض الترويجية للأطعمة الإيطالية دائمًا، ويسعدنا أن نعرض أفضل ما في إيطاليا في ممراتنا. كما أن لدينا مكتب توريد في ميلانو يقدم أفضل المأكولات الإيطالية والمتوسطية لمجموعة لولو في جميع أنحاء العالم. يعد المهرجان وسيلة رائعة لاستكشاف مذاق وجودة المكونات الإيطالية بأسعار مذهلة ومدهشة!».
MENAFN21092023000055011008ID1107117342
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.