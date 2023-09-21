وداعا الصيف.. فصل الـخــريـف يبـدأ غدا

وداعا الصيف.. فصل الـخــريـف يبـدأ غدا
التاريخ
9/21/2023 7:16:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن غدا السبت الموافق 23 سبتمبر يصادف الاعتدال الخريفي إيذانا ببداية فصل الخريف، إذ يتساوى فيه الليل بالنهار وتكون الشمس فيه عمودية على خط الاستواء، ثم تبدأ ساعات الليل بالزيادة عن ساعات النهار بعد هذا اليوم.
كما أشارت إلى أنه من المتوقع أن تستمر الرياح الشمالية الغربية اليوم الجمعة إذ تكون الأجواء جافة نسبيا ويكون الطقس حسنا بوجه عام خلال الليل.
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