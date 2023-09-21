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وداعا الصيف.. فصل الـخــريـف يبـدأ غدا

9/21/2023 7:16:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أن‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬يصادف‭ ‬الاعتدال‭ ‬الخريفي‭ ‬إيذانا‭ ‬ببداية‭ ‬فصل‭ ‬الخريف،‭ ‬إذ‭ ‬يتساوى‭ ‬فيه‭ ‬الليل‭ ‬بالنهار‭ ‬وتكون‭ ‬الشمس‭ ‬فيه‭ ‬عمودية‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الاستواء،‭ ‬ثم‭ ‬تبدأ‭ ‬ساعات‭ ‬الليل‭ ‬بالزيادة‭ ‬عن‭ ‬ساعات‭ ‬النهار‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭.‬

كما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬الرياح‭ ‬الشمالية‭ ‬الغربية‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬إذ‭ ‬تكون‭ ‬الأجواء‭ ‬جافة‭ ‬نسبيا‭ ‬ويكون‭ ‬الطقس‭ ‬حسنا‭ ‬بوجه‭ ‬عام‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭.‬

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