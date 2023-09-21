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الأربعاء القـادم.. عـطـلـة ذكــــرى الــمــولــد الــنـــبــوي الــشــريـــف

9/21/2023 7:16:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تعميم‭ ‬بشأن‭ ‬عطلة‭ ‬ذكرى‭ ‬المولد‭ ‬النبوي‭ ‬الشريف‭ ‬لعام‭ ‬1445هـ‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬التعميم‭ ‬أنه‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬المولد‭ ‬النبوي‭ ‬الشريف،‭ ‬تُـعطل‭ ‬وزارات‭ ‬المملكة‭ ‬وهيئاتها‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬العامة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ربيع‭ ‬الأول‭ ‬1445هـ‭ ‬الموافق‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م‭. ‬

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