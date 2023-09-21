الأربعاء القـادم.. عـطـلـة ذكــــرى الــمــولــد الــنـــبــوي الــشــريـــف

الأربعاء القـادم.. عـطـلـة ذكــــرى الــمــولــد الــنـــبــوي الــشــريـــف
التاريخ
9/21/2023 7:16:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تعميم بشأن عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1445هـ.
وجاء في التعميم أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تُـعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الأربعاء الثاني عشر من شهر ربيع الأول 1445هـ الموافق 27 سبتمبر 2023م.
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