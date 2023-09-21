البحرين تتصدر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عدد مـن مـؤشـرات تـصـنـيـف الـمـواهب العالمية لعام 2023

البحرين تتصدر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عدد مـن مـؤشـرات تـصـنـيـف الـمـواهب العالمية لعام 2023
التاريخ
9/21/2023 7:16:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تقدمت مملكة البحرين ضمن تصنيف المواهب العالمية لعام 2023 والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) إذ تحسن أداء المملكة بواقع 8 مراكز لتحل في المرتبة 27 عالميا من أصل 64 دولة.
جاء هذا التحسن مدعوما بنتائج المملكة المتقدمة في العديد من المؤشرات التي شملها التصنيف، إذ تقدمت المملكة بواقع 60 مركزا لتحل في المرتبة الـ2 عالميا في مؤشر نمو القوى العاملة. كما تقدمت المملكة بواقع 23 مركزا لتحل في المرتبة الـ10 عالميا ضمن ركيزة جاهزية المواهب. ويقيم تصنيف المواهب العالمية مدى تطوير وجذب الدول للمواهب والمحافظة عليها.
وتجدر الإشارة إلى حلول مملكة البحرين في المراتب العشر الأولى عالميا ضمن 7 مؤشرات مختلفة، التي من بينها مؤشر توافر العمالة الماهرة. وتصدرت المملكة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر توافر المهارات المالية وحلت في المرتبة الـ6 عالميا، ومؤشر مهارات اللغة وحلت في المرتبة الـ6 عالميا أيضا، وفي مؤشر تدريب الموظفين حلّت في المرتبة الـ19 عالميا.
تأتي نتائج مملكة البحرين في تصنيف المواهب العالمية لتعكس التزام المملكة في الاستثمار وتنمية رأس المال البشري وتزويد الأفراد بالمواهب اللازمة لتعزيز تنافسيتهم على الصعيد العالمي.
وتأتي قصة نجاح مملكة البحرين في تعزيز تنافسيتها العالمية لتترجم جهود فريق البحرين الحثيثة نحو وضع المملكة في الصدارة على مختلف الصعد.
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