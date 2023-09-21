البحرين تتصدر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عدد مـن مـؤشـرات تـصـنـيـف الـمـواهب العالمية لعام 2023

جاء‭ ‬هذا‭ ‬التحسن‭ ‬مدعوما‭ ‬بنتائج‭ ‬المملكة‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤشرات‭ ‬التي‭ ‬شملها‭ ‬التصنيف،‭ ‬إذ‭ ‬تقدمت‭ ‬المملكة‭ ‬بواقع‭ ‬60‭ ‬مركزا‭ ‬لتحل‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ2‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬نمو‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭. ‬كما‭ ‬تقدمت‭ ‬المملكة‭ ‬بواقع‭ ‬23‭ ‬مركزا‭ ‬لتحل‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ10‭ ‬عالميا‭ ‬ضمن‭ ‬ركيزة‭ ‬جاهزية‭ ‬المواهب‭. ‬ويقيم‭ ‬تصنيف‭ ‬المواهب‭ ‬العالمية‭ ‬مدى‭ ‬تطوير‭ ‬وجذب‭ ‬الدول‭ ‬للمواهب‭ ‬والمحافظة‭ ‬عليها‭.‬

وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المراتب‭ ‬العشر‭ ‬الأولى‭ ‬عالميا‭ ‬ضمن‭ ‬7‭ ‬مؤشرات‭ ‬مختلفة،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مؤشر‭ ‬توافر‭ ‬العمالة‭ ‬الماهرة‭. ‬وتصدرت‭ ‬المملكة‭ ‬دول‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬توافر‭ ‬المهارات‭ ‬المالية‭ ‬وحلت‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ6‭ ‬عالميا،‭ ‬ومؤشر‭ ‬مهارات‭ ‬اللغة‭ ‬وحلت‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ6‭ ‬عالميا‭ ‬أيضا،‭ ‬وفي‭ ‬مؤشر‭ ‬تدريب‭ ‬الموظفين‭ ‬حلّت‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ19‭ ‬عالميا‭.‬

تأتي‭ ‬نتائج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬المواهب‭ ‬العالمية‭ ‬لتعكس‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬وتنمية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬وتزويد‭ ‬الأفراد‭ ‬بالمواهب‭ ‬اللازمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬تنافسيتهم‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭.‬

وتأتي‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تنافسيتها‭ ‬العالمية‭ ‬لتترجم‭ ‬جهود‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬الحثيثة‭ ‬نحو‭ ‬وضع‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الصعد‭.‬