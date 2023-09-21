هيئة التأمين: تقديم الاستبدال المتوافق مع أحكام الـشـريـعـة مـن خلال 5 بنوك إسلامية مطلع أكتوبر

وسيتم‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬بذات‭ ‬الأحكام‭ ‬والشروط‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬13‭) ‬لسنة‭ ‬1975‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬معاشات‭ ‬ومكافآت‭ ‬التقاعد‭ ‬لموظفي‭ ‬الحكومة‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وقانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬24‭) ‬لسنة‭ ‬1976‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬للمتقدم‭ ‬طلب‭ ‬صرف‭ ‬الاستبدال‭ ‬من‭ ‬الهيئة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البنوك‭ ‬والمصارف‭ ‬الإسلامية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة‭.‬

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