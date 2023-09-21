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هيئة التأمين: تقديم الاستبدال المتوافق مع أحكام الـشـريـعـة مـن خلال 5 بنوك إسلامية مطلع أكتوبر

9/21/2023 7:16:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬مطلع‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬إطلاق‭ ‬خدمة‭ ‬تقديم‭ ‬الاستبدال‭ ‬المتوافق‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬والمصارف‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ (‬الحكومي‭) ‬و‭(‬الأهلي‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬البنوك‭ ‬والمصارف‭ ‬الإسلامية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة‭.‬

وقد‭ ‬قامت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ممثلةً‭ ‬بالرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬إيمان‭ ‬مصطفى‭ ‬المرباطي‭ ‬مؤخرًا‭ ‬بتوقيع‭ ‬مذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬بنك‭ ‬خليجي،‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬بنك‭ ‬البركة،‭ ‬وبيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭.‬

وسيتم‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬بذات‭ ‬الأحكام‭ ‬والشروط‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬13‭) ‬لسنة‭ ‬1975‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬معاشات‭ ‬ومكافآت‭ ‬التقاعد‭ ‬لموظفي‭ ‬الحكومة‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وقانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬24‭) ‬لسنة‭ ‬1976‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬للمتقدم‭ ‬طلب‭ ‬صرف‭ ‬الاستبدال‭ ‬من‭ ‬الهيئة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البنوك‭ ‬والمصارف‭ ‬الإسلامية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة‭.‬

MENAFN21092023000055011008ID1107117338

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