هيئة التأمين: تقديم الاستبدال المتوافق مع أحكام الـشـريـعـة مـن خلال 5 بنوك إسلامية مطلع أكتوبر

هيئة التأمين: تقديم الاستبدال المتوافق مع أحكام الـشـريـعـة مـن خلال 5 بنوك إسلامية مطلع أكتوبر
التاريخ
9/21/2023 7:16:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أنه سيتم مطلع شهر أكتوبر المقبل إطلاق خدمة تقديم الاستبدال المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال عدد من البنوك والمصارف الإسلامية في المملكة، للمتقاعدين من القطاعين (الحكومي) و(الأهلي)، وذلك بالتعاون مع البنوك والمصارف الإسلامية المشاركة في تقديم الخدمة.
وقد قامت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ممثلةً بالرئيس التنفيذي إيمان مصطفى المرباطي مؤخرًا بتوقيع مذكرات التفاهم مع بنك البحرين الإسلامي، بنك خليجي، بنك السلام، بنك البركة، وبيت التمويل الكويتي.
وسيتم تقديم الخدمة بذات الأحكام والشروط الواردة في القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته، حيث سيكون للمتقدم طلب صرف الاستبدال من الهيئة، من خلال البنوك والمصارف الإسلامية المشاركة في تقديم الخدمة.
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