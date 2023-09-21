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إطلاق نار طال مدخل السفارة الأمريكية في لبنان

9/21/2023 7:16:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيروت‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬وقع‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬ليل‭ ‬أمس‭ ‬طال‭ ‬مدخل‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬شمال‭ ‬بيروت،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدران‭ ‬أمني‭ ‬وقضائي‭ ‬لبنانيان‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وأكدت‭ ‬السفارة‭ ‬أن‭ ‬الحادثة‭ ‬لم‭ ‬تسفر‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬ومقرها‭ ‬منطقة‭ ‬عوكر‭ ‬قرب‭ ‬بيروت،‭ ‬جايك‭ ‬نلسون‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬22‭:‬37‭ (‬19:37‭ ‬ت‭ ‬ج‭)‬،‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬عيارات‭ ‬نارية‭ ‬قرب‭ ‬مدخل‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‮»‬‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬عوكر‭ ‬شمال‭ ‬العاصمة‭ ‬اللبنانية‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يؤد‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬جرحى‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬السفارة‭ ‬على‭ ‬‮«‬تواصل‭ ‬وثيق‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬اللبنانية‭. ‬

وبدأ‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬اللبناني‭ ‬تحقيقاً‭ ‬في‭ ‬الحادثة‭. ‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬التحقيقات‭ ‬الأولية‭ ‬‮«‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬الجاني‭ ‬راقب‭ ‬المكان‭ ‬مسبقاً‭ ‬واختار‭ ‬التوقيت‭ ‬المناسب‭ ‬لإطلاق‭ ‬15‭ ‬رصاصة‭ ‬باتجاه‭ ‬السفارة،‭ ‬طال‭ ‬عدد‭ ‬منها‭ ‬بوابتها‭ ‬الحديد‭ ‬وأخرى‭ ‬الجدران‭ ‬الخرسانية‭ ‬المحيطة‭ ‬بها‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجاني‭ ‬ترك‭ ‬خلفه‭ ‬حقيبة‭ ‬بداخلها‭ ‬خزانا‭ ‬رصاص‭ ‬لبندقية‭ ‬كلاشنيكوف‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬صادرتها‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬اللبنانية‭. ‬

وطوقت‭ ‬القوى‭ ‬الأمنية‭ ‬المكان،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬الأمني،‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تمشيط‭ ‬المنطقة‭ ‬وجمع‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬منها‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬قضائي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬يتم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الحادثة‭ ‬‮«‬على‭ ‬أساس‭ ‬أنها‭ ‬جريمة‭ ‬خطرة‭ ‬طالت‭ ‬سفارة‭ ‬دولة‭ ‬كبرى‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية‭ ‬وعرضت‭ ‬أمن‭ ‬موظفيها‭ ‬للخطر‮»‬‭. ‬

وتشهد‭ ‬المنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬بمجمع‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬إجراءات‭ ‬أمنية‭ ‬مشددة‭ ‬يتولاها‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭. ‬وتشيد‭ ‬واشنطن‭ ‬حالياً‭ ‬مجمعا‭ ‬ضخما‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ذاتها‭ ‬لنقل‭ ‬السفارة‭ ‬إليه‭. ‬

وأتى‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬الذكرى‭ ‬التاسعة‭ ‬والثلاثين‭ ‬لتفجير‭ ‬بسيارة‭ ‬مفخخة‭ ‬استهدف‭ ‬مبنى‭ ‬تابعاً‭ ‬للسفارة‭ ‬في‭ ‬عوكر‭ ‬عام‭ ‬1984،‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬11‭ ‬شخصاً‭ ‬وإصابة‭ ‬العشرات،‭ ‬واتهمت‭ ‬واشنطن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬عنه‭. ‬

وانتقلت‭ ‬السفارة‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬البلدة‭ ‬عام‭ ‬1984‭ ‬بعد‭ ‬تعرض‭ ‬مبناها‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عين‭ ‬المريسة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬بيروت‭ ‬لتفجير‭ ‬انتحاري‭ ‬ضخم‭ ‬بشاحنة‭ ‬مفخخة‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬أبريل‭ ‬1983‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬63‭ ‬شخصاً‭. ‬وتبنت‭ ‬الهجوم‭ ‬منظمة‭ ‬تطلق‭ ‬على‭ ‬نفسها‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‮»‬،‭ ‬أكدت‭ ‬واشنطن‭ ‬أنها‭ ‬مرتبطة‭ ‬بحزب‭ ‬الله‭ ‬الحليف‭ ‬لإيران‭.‬

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