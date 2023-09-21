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إصابات واعتقالات في مداهمات للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

9/21/2023 7:16:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رام‭ ‬الله‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬شن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حملة‭ ‬مداهمات،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مدن‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬اعتقالات‭ ‬وإصابات‭ ‬بين‭ ‬صفوف‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬

وأعلن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬اعتقلت‭ ‬ثمانية‭ ‬فلسطينيين‭ ‬من‭ ‬أنحاء‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬بدعوى‭ ‬أنهم‭ ‬مطلوبون‭ ‬للأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬وأحالتهم‭ ‬للتحقيق،‭ ‬وصادرت‭ ‬أسلحة‭. ‬

وذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬فلسطينية‭ ‬أن‭ ‬تسعة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬أصيبوا‭ ‬بجروح‭ ‬خلال‭ ‬مداهمة‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مخيم‭ ‬الجلزون‭ ‬شمال‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬والمنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬لمدينة‭ ‬نابلس‭. ‬

وبحسب‭ ‬المصادر،‭ ‬شملت‭ ‬المداهمات‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬ونابلس‭ ‬وطولكرم‭ ‬وبيت‭ ‬لحم‭ ‬وطوباس،‭ ‬تخللها‭ ‬اندلاع‭ ‬مواجهات‭ ‬وإصابات‭ ‬بالرصاص‭ ‬الحي‭ ‬والاختناق‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬مسلحين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬تبادلوا‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬داهمت‭ ‬طوباس‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬حاجز‭ ‬تياسير‭ ‬العسكري،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يبلغ‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭. ‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بوقوع‭ ‬عملية‭ ‬دهس،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬عند‭ ‬حاجز‭ ‬قلنديا‭ ‬شمالي‭ ‬القدس،‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬إصابة‭ ‬طفيفة‭ ‬لأحد‭ ‬الحراس‭ ‬في‭ ‬الحاجز،‭ ‬وتم‭ ‬تحييد‭ ‬المنفذ‭. ‬

وذكرت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬اي‭ ‬24‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬منفذ‭ ‬هجوم‭ ‬الدهس‭ ‬مصاب‭ ‬ويحتفظ‭ ‬بوعيه‮»‬‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بلاغ‭ ‬لنجمة‭ ‬داوود‭ ‬الحمراء‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬‮«‬الساعة‭ ‬12:25‭ ‬ورد‭ ‬بلاغ‭ ‬حول‭ ‬محاولة‭ ‬مركبة‭ ‬دهس‭ ‬أحد‭ ‬المشاة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬حاجز‭ ‬قلنديا،‭ ‬وهب‭ ‬المسعفون‭ ‬لتقديم‭ ‬العلاج‭ ‬الطبي،‭ ‬وقاموا‭ ‬بنقل‭ ‬رجل‭ (‬32‭ ‬عاما‭) ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬شعاري‭ ‬تسيديك‭ ‬وحالته‭ ‬بسيطة‭ ‬للغاية‭ ‬حيث‭ ‬أصيب‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬أطرافه‭ ‬السفلية‮»‬‭. ‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬أفادت‭ ‬شرطة‭ ‬إسرائيل‭ ‬باعتقال‭ ‬فلسطيني‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مسلحا‭ ‬بسكينين‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬الحافلات‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭. ‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬للشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إنه‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬تفتيش‭ ‬اعتيادية‭ ‬خارج‭ ‬المحطة،‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬السكاكين‭ ‬في‭ ‬حقيبة‭ ‬الفلسطيني‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬60‭ ‬عامًا،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬واقتياده‭ ‬للاستجواب‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الشرطة‭ ‬المحلي‭. ‬

ووفق‭ ‬القناة،‭ ‬‮«‬يعدّ‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الحادث‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬خلال‭ ‬الـ24‭ ‬ساعة‭ ‬الماضية،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إغلاق‭ ‬المعبر‭ ‬الحدودي‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بسبب‭ ‬اشتباكات‭ ‬متوترة‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬أشعلوا‭ ‬المنطقة‭ ‬باحتجاجات‭ ‬شملت‭ ‬إرسال‭ ‬بالونات‭ ‬متفجرة‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬وإشعال‭ ‬الإطارات‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬القناة،‭ ‬‮«‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬الحدود‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬لكنها‭ ‬تظل‭ ‬مغلقة‭ ‬بسبب‭ ‬المخاطر‭ ‬الأمنية‭ ‬المتزايدة‮»‬‭. ‬

وأدانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والمغتربين‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‮«‬اعتداء‭ ‬مستوطنين‮»‬‭ ‬على‭ ‬وفد‭ ‬دبلوماسي‭ ‬أوروبي‭ ‬خلال‭ ‬جولته‭ ‬في‭ ‬تجمع‭ ‬وادي‭ ‬السيق‭ ‬البدوي‭ ‬المهدد‭ ‬بالتهجير‭ ‬القسري‭ ‬شرق‭ ‬رام‭ ‬الله‭. ‬

وحملت‭ ‬الوزارة،‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المسؤولية‭ ‬الكاملة‭ ‬والمباشرة‭ ‬عن‭ ‬الاعتداء،‭ ‬مطالبة‭ ‬بـمواقف‭ ‬أوروبية‭ ‬ودولية‭ ‬أكثر‭ ‬حزما‭ ‬لإجبار‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬‮«‬تفكيك‭ ‬مليشيات‭ ‬المستوطنين،‭ ‬ومحاسبة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يتبناها‭ ‬ويمولها‭ ‬ويدعمها‮»‬‭. ‬

واعتبرت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الاعتداء‭ ‬يعكس‭ ‬أيضا‭ ‬العقلية‭ ‬العنصرية‭ ‬الفاشية‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬سلوك‭ ‬المستوطنين‭ ‬وهجماتهم،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬اعتبار‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي،‭ ‬وهو‭ ‬استخفاف‭ ‬بالمواقف‭ ‬الأوروبية‭ ‬المناهضة‭ ‬للاستيطان،‭ ‬وامتداد‭ ‬لعمليات‭ ‬التطهير‭ ‬العرقي‭ ‬ضد‭ ‬المواطنين‭ ‬وممتلكاتهم‮»‬‭. ‬

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