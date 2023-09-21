رئيس وزراء الكويت: الحكم العراقي بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله به ((مغالطات تاريخية))

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكويتية‭ ‬عنه‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬حكومة‭ ‬العراق‭ ‬اتخاذ‭ ‬‮«‬إجراءات‭ ‬ملموسة‭ ‬وحاسمة‭ ‬وعاجلة‭ ‬لمعالجة‭ ‬الحكم‮»‬‭. ‬

جاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكويتي‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭.‬

وتصاعدت‭ ‬التوترات‭ ‬بين‭ ‬الكويت‭ ‬والعراق‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا‭ ‬العراقية‭ ‬بعدم‭ ‬دستورية‭ ‬تصديق‭ ‬البرلمان‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬تنظيم‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬ممر‭ ‬خور‭ ‬عبدالله‭ ‬المائي‭ ‬بين‭ ‬الدولتين‭. ‬وتقول‭ ‬المحكمة‭ ‬العراقية‭ ‬إن‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬المعاهدات‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بقانون‭ ‬يسن‭ ‬بأغلبية‭ ‬ثلثي‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

وقامت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬البرية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬عام‭ ‬1993‭ ‬بعد‭ ‬الغزو‭ ‬العراقي‭ ‬للكويت،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الترسيم‭ ‬لم‭ ‬يغط‭ ‬كامل‭ ‬حدودهما‭ ‬البحرية‭ ‬وتم‭ ‬ترك‭ ‬الأمر‭ ‬للبلدين‭ ‬المنتجين‭ ‬للنفط‭ ‬لحله‭.‬

وتم‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬2012‭ ‬وصادق‭ ‬برلمانا‭ ‬البلدين‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬2013‭.‬

وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الكويتية‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬دعا‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬ترسيم‭ ‬كامل‭ ‬للحدود‭ ‬البحرية‭ ‬الكويتية‭ ‬العراقية‭ ‬‮«‬وفقا‭ ‬للقوانين‭ ‬والمواثيق‭ ‬الدولية‮»‬،‭ ‬مكررا‭ ‬بذلك‭ ‬دعوة‭ ‬أطلقتها‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأربعاء‭.‬

وقال‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬استقبل‭ ‬وفدا‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬الكويتي‭ ‬وشدد‭ ‬‮«‬على‭ ‬أهمية‭ ‬احترام‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الثنائية‭ ‬والتي‭ ‬تصبُّ‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يشر‭ ‬البيان‭ ‬تحديدا‭ ‬إلى‭ ‬خور‭ ‬عبدالله‭.‬