المنظمة الدولية للهجرة تؤكد: فيضانات ليبيا أدت إلى نزوح أكثر من 43 ألف شخص

وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬الأخير‭ ‬حول‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬العاصفة‭ ‬دانيال‭ ‬ليل‭ ‬10‭-‬11‭ ‬سبتمبر‭ ‬التي‭ ‬أوقعت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3300‭ ‬قتيل‭ ‬وفقا‭ ‬للسلطات،‭ ‬‮«‬بحسب‭ ‬آخر‭ ‬تقديرات‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة،‭ ‬فإن‭ ‬43059‭ ‬شخصا‭ ‬نزحوا‭ ‬إثر‭ ‬الفيضانات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬المنظمة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نقص‭ ‬إمدادات‭ ‬المياه‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬دفع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬النازحين‭ ‬إلى‭ ‬مغادرة‭ ‬درنة‭ ‬للتوجه‭ ‬إلى‭ ‬مدن‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬وغرب‭ ‬البلاد‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬الليبية‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬المدينة‭ ‬عدم‭ ‬استخدام‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬التوزيع‭ ‬المحلية‭ ‬باعتبار‭ ‬أنها‭ ‬ملوثة‭ ‬بسبب‭ ‬سيل‭ ‬الفيضانات‭. ‬

وكانت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬أن‭ ‬وكالاتها‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬‮«‬منع‭ ‬انتشار‭ ‬أمراض‭ ‬وتجنب‭ ‬أزمة‭ ‬ثانية‭ ‬مدمرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬مرتبطة‭ ‬‮«‬بالمياه‭ ‬وغياب‭ ‬مستلزمات‭ ‬النظافة‭ ‬الصحية‮»‬‭. ‬

وتابعت‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬أن‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الملحة‭ ‬للأشخاص‭ ‬النازحين‭ ‬تشمل‭ ‬‮«‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والمياه‭ ‬العذبة‭ ‬والصحة‭ ‬العقلية‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭ -‬الاجتماعي‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬كشف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬عن‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬خرائط‭ ‬جغرافية‭ ‬محدثة‭ ‬عبر‭ ‬القمر‭ ‬الصناعي‭ ‬‮«‬كوبرنيكوس‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬للاتحاد‭ ‬لدعم‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬العاملة‭ ‬بمدن‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭ ‬لمساعدة‭ ‬منكوبي‭ ‬الفيضانات‭. ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬فرق‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ‭ ‬الليبية‭ ‬تجتهد‭ ‬في‭ ‬اقتفاء‭ ‬أثر‭ ‬ضحايا‭ ‬إعصار‭ ‬دانيال‭ ‬المدمر،‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬أسوأ‭ ‬كارثة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬ليبيا‭ ‬الحديث‭.‬

وقالت‭ ‬بعثة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬عبر‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬إن‭ ‬القمر‭ ‬الصناعي‭ ‬‮«‬كوبرنيكوس‮»‬‭ ‬يقوم‭ ‬بإنتاج‭ ‬خرائط‭ ‬توفر‭ ‬معلومات‭ ‬جغرافية‭ ‬مكانية‭ ‬ضرورية‭ ‬لمساعدة‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬على‭ ‬التنسيق‭ ‬ودعم‭ ‬الأشخاص‭ ‬الأكثر‭ ‬تضررا‭. ‬وأكدت‭ ‬البعثة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهودها‭ ‬لدعم‭ ‬الاستجابة‭ ‬للفيضانات‭ ‬المأساوية‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬ليبيا‭ .‬

وفي‭ ‬السياق،‭ ‬اعتبر‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الليبي‭ ‬فوزي‭ ‬النويري‭ ‬أن‭ ‬اتهام‭ ‬المجلس‭ ‬بمحاولة‭ ‬توظيف‭ ‬كارثة‭ ‬الفيضان‭ ‬لتأجيل‭ ‬الانتخابات‭ ‬كلامٌ‭ ‬غير‭ ‬دقيق،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬مسألة‭ ‬الانتخابات‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬قائمة،‭ ‬لكن‭ ‬الليبيين‭ ‬مشغولون‭ ‬بما‭ ‬حل‭ ‬بهم‭ ‬من‭ ‬كارثة‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬أعيد‭ ‬العمل‭ ‬بشبكات‭ ‬الهاتف‭ ‬النقال‭ ‬والإنترنت‭ ‬ليل‭ ‬الأربعاء‭ -‬الخميس‭ ‬في‭ ‬درنة‭ ‬بعد‭ ‬انقطاع‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الليبية‭. ‬

وكانت‭ ‬الاتصالات‭ ‬قطعت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬وطلب‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬مغادرة‭ ‬المدينة‭ ‬المنكوبة‭ ‬غداة‭ ‬تظاهرة‭ ‬لسكان‭ ‬درنة‭ ‬للمطالبة‭ ‬بمحاسبة‭ ‬سلطات‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬معتبرين‭ ‬أنها‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الكارثة‭. ‬

في‭ ‬المدينة‭ ‬البالغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬والمطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد،‭ ‬تسبّبت‭ ‬الفيضانات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬انهيار‭ ‬سدين‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬التي‭ ‬حملتها‭ ‬العاصفة‭ ‬دانيال‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬سبتمبر،‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3300‭ ‬شخص‭ ‬وفقا‭ ‬لآخر‭ ‬حصيلة‭ ‬رسمية‭ ‬موقتة‭ ‬وخلفت‭ ‬مشهدًا‭ ‬يذكّر‭ ‬بساحة‭ ‬حرب‭ ‬طاحنة‭. ‬