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الملك يتلقى برقية شكر من رئيس باكستان

9/21/2023 7:16:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬جوابية‭ ‬من‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الدكتور‭ ‬عارف‭ ‬علوي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وذلك‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬برقية‭ ‬التعزية‭ ‬والمواساة‭ ‬التي‭ ‬بعث‭ ‬بها‭ ‬جلالته‭ ‬لفخامته‭ ‬جراء‭ ‬حادث‭ ‬القطار‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬السند‭ ‬جنوبي‭ ‬باكستان‭ ‬وأودى‭ ‬بحياة‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭.‬

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