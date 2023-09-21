الملك يتلقى برقية شكر من رئيس باكستان

الملك يتلقى برقية شكر من رئيس باكستان
التاريخ
9/21/2023 7:16:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك ردًا على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها جلالته لفخامته جراء حادث القطار الذي وقع في إقليم السند جنوبي باكستان وأودى بحياة عديد من الضحايا.
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