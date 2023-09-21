1 أكتوبر حتى 20 فبراير القادم فترة تسجيل الحجاج البحرينيين

1 أكتوبر حتى 20 فبراير القادم فترة تسجيل الحجاج البحرينيين
التاريخ
9/21/2023 7:16:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنفيذاً لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء في الترتيبات اللازمة لموسم حج 1445هـ/2024م بما يتواكب مع البرنامج الزمني وخطة المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعلنت اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة فتح باب تسجيل الحجاج لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال الفترة من 1 أكتوبر الشهر المقبل حتى 20 فبراير 2024.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة، أمس الخميس، برئاسة نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة، وحضور فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج.
ووجهت اللجنة كافة حملات الحج البحرينية المرخصة إلى البدء الفوري بإعلان التسجيل لموسم الحج القادم، ليتسنى لبعثة مملكة البحرين للحج إتمام تسجيل بيانات الحجاج في المسار الإلكتروني السعودي وفقًا للمواعيد المحددة.
من جانب آخر، قررت اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة خلال اجتماعها تكليف وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمراجعة وتحديث معايير تقييم حملات الحج البحرينية وإجراءات التحقيق في المخالفات المنسوبة للحملات.
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