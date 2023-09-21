1 أكتوبر حتى 20 فبراير القادم فترة تسجيل الحجاج البحرينيين

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬عقدته‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬برئاسة‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة،‭ ‬وحضور‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬عدنان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬القطان‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحج‭.‬

ووجهت‭ ‬اللجنة‭ ‬كافة‭ ‬حملات‭ ‬الحج‭ ‬البحرينية‭ ‬المرخصة‭ ‬إلى‭ ‬البدء‭ ‬الفوري‭ ‬بإعلان‭ ‬التسجيل‭ ‬لموسم‭ ‬الحج‭ ‬القادم،‭ ‬ليتسنى‭ ‬لبعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحج‭ ‬إتمام‭ ‬تسجيل‭ ‬بيانات‭ ‬الحجاج‭ ‬في‭ ‬المسار‭ ‬الإلكتروني‭ ‬السعودي‭ ‬وفقًا‭ ‬للمواعيد‭ ‬المحددة‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬قررت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعها‭ ‬تكليف‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بمراجعة‭ ‬وتحديث‭ ‬معايير‭ ‬تقييم‭ ‬حملات‭ ‬الحج‭ ‬البحرينية‭ ‬وإجراءات‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬المخالفات‭ ‬المنسوبة‭ ‬للحملات‭.‬