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1 أكتوبر حتى 20 فبراير القادم فترة تسجيل الحجاج البحرينيين

9/21/2023 7:16:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنفيذاً‭ ‬لتوجيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالبدء‭ ‬في‭ ‬الترتيبات‭ ‬اللازمة‭ ‬لموسم‭ ‬حج‭ ‬1445هـ‭/‬2024م‭ ‬بما‭ ‬يتواكب‭ ‬مع‭ ‬البرنامج‭ ‬الزمني‭ ‬وخطة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬تسجيل‭ ‬الحجاج‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬أكتوبر‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬حتى‭ ‬20‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬عقدته‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬برئاسة‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة،‭ ‬وحضور‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬عدنان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬القطان‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحج‭.‬

ووجهت‭ ‬اللجنة‭ ‬كافة‭ ‬حملات‭ ‬الحج‭ ‬البحرينية‭ ‬المرخصة‭ ‬إلى‭ ‬البدء‭ ‬الفوري‭ ‬بإعلان‭ ‬التسجيل‭ ‬لموسم‭ ‬الحج‭ ‬القادم،‭ ‬ليتسنى‭ ‬لبعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحج‭ ‬إتمام‭ ‬تسجيل‭ ‬بيانات‭ ‬الحجاج‭ ‬في‭ ‬المسار‭ ‬الإلكتروني‭ ‬السعودي‭ ‬وفقًا‭ ‬للمواعيد‭ ‬المحددة‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬قررت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعها‭ ‬تكليف‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بمراجعة‭ ‬وتحديث‭ ‬معايير‭ ‬تقييم‭ ‬حملات‭ ‬الحج‭ ‬البحرينية‭ ‬وإجراءات‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬المخالفات‭ ‬المنسوبة‭ ‬للحملات‭.‬

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