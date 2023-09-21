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وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التحضيري لمؤتمر القمة المعني بالمستقبل

9/21/2023 7:16:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬التحضيري‭ ‬لمؤتمر‭ ‬القمة‭ ‬المعني‭ ‬بالمستقبل،‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بمدينة‭ ‬نيويورك،‭ ‬برئاسة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬انعقاد‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وألقى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬كلمة‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ببناء‭ ‬مستقبل‭ ‬مزدهر‭ ‬ومستدام‭ ‬لشعبها،‭ ‬وإيمانها‭ ‬بأهمية‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭ ‬الملحة‭ ‬والقضايا‭ ‬المصيرية،‭ ‬وضرورة‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬لمواجهة‭ ‬كافة‭ ‬التحديات،‭ ‬واستعدادها‭ ‬للعمل‭ ‬يدًا‭ ‬بيد‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬عالمنا‭ ‬اليوم‭.‬

وأضاف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬ان‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬مدعو‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬تحدد‭ ‬التحديات‭ ‬والمعوقات،‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬بشكلٍ‭ ‬إيجابي،‭ ‬واعتبارها‭ ‬فرصًا‭ ‬مواتية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود‭ ‬وهو‭ ‬خير‭ ‬البشرية‭ ‬جمعاء‭.‬‮

وقال‭ ‬إن‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الأولويات‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التقيد‭ ‬والالتزام‭ ‬بمبادئ‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬والأزمات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬العالم‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬البشرية،‭ ‬وإشاعة‭ ‬السلام‭ ‬العالمي،‭ ‬ووضع‭ ‬نهاية‭ ‬للصراعات‭ ‬والنزاعات‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬لأن‭ ‬التنمية‭ ‬والتطور‭ ‬والازدهار‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تحقيقها‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬الحروب‭ ‬والصراعات‭ ‬والدمار‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تكريس‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬والإخاء‭ ‬الإنساني‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬التعصب‭ ‬والتطرف‭ ‬وإقصاء‭ ‬الآخر،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحوار‭ ‬الحضاري‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬اختلاف‭ ‬أعراقها‭ ‬وثقافاتها‭ ‬وأديانها‭ ‬ومعتقداتها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬لتعاون‭ ‬دولي‭ ‬جاد‭ ‬ومثمر‭ ‬يضع‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬مصالح‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬كافة،‭ ‬ويسخر‭ ‬كل‭ ‬الموارد‭ ‬والطاقات‭ ‬والإمكانيات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة،‭ ‬ويفتح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬طريق‭ ‬المستقبل‭ ‬بتعاون‭ ‬فاعل‭ ‬وبناء‭.‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬المتسارعة،‭ ‬وتسخير‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬لدفع‭ ‬النمو‭ ‬المستدام،‭ ‬ومعالجة‭ ‬تحديات‭ ‬العصر‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬التغير‭ ‬المناخي،‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والمائي،‭ ‬والجريمة‭ ‬المنظمة،‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬التحديات،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التعليم‭ ‬الحديث،‭ ‬للارتقاء‭ ‬بقدرات‭ ‬الشباب‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬تأهيلًا‭ ‬عاليًا‭ ‬ليكونوا‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬العصر‭ ‬وفهم‭ ‬متطلبات‭ ‬المستقبل،‭ ‬والاسهام‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬بلدانهم‭ ‬ومجتمعاتهم‭.‬‮

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تدرك‭ ‬أهمية‭ ‬الاستعداد‭ ‬للمستقبل،‭ ‬وهي‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقًا‭ ‬وأملًا،‭ ‬وتؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬اغتنام‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لمواءمة‭ ‬الجهود‭ ‬ومشاركة‭ ‬الخبرات‭ ‬واقتراح‭ ‬الرؤى‭ ‬والأفكار‭ ‬البناءة،‭ ‬ورسم‭ ‬الطريق‭ ‬نحو‭ ‬التنمية‭ ‬العالمية‭ ‬لعالم‭ ‬يحتضن‭ ‬الابتكار‭ ‬والشمولية‭ ‬والاستدامة‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تؤمن‭ ‬بأن‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بأهدافها‭ ‬الأممية‭ ‬السامية‭ ‬كفيلة‭ ‬بتحقيق‭ ‬ما‭ ‬نتطلع‭ ‬إليه‭ ‬جميعًا‭ ‬من‭ ‬خير‭ ‬يعم‭ ‬البشرية‭.‬

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