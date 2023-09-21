الرئيس الأمريكي يعرب عن تقديره لتطور العلاقات مع البحرين

الرئيس الأمريكي يعرب عن تقديره لتطور العلاقات مع البحرين
التاريخ
9/21/2023 7:16:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حضر الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، حفل الاستقبال الذي أقامه فخامة الرئيس جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في متحف متروبليتان للفن بمدينة نيويورك، بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ورؤساء الوفود المشاركة.
وقد نقل وزير الخارجية إلى فخامة الرئيس جو بايدن تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما لفخامة الرئيس بدوام الصحة والعافية والسعادة، وللشعب الأمريكي الصديق دوام الازدهار والرخاء.
من جانبه، كلف فخامة الرئيس الأمريكي وزير الخارجية بنقل تحياته وتقديره لصاحب الجلالة الملك المُعظم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته لمملكة البحرين بمزيد من النماء والازدهار، معربًا عن تقديره لما تشهده علاقات الصداقة الاستراتيجية والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين من تطورٍ ونمو في مختلف المجالات.
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