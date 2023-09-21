الرئيس الأمريكي يعرب عن تقديره لتطور العلاقات مع البحرين

وقد‭ ‬نقل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬تحيات‭ ‬وتقدير‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتمنياتهما‭ ‬لفخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬بدوام‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭ ‬والسعادة،‭ ‬وللشعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬الصديق‭ ‬دوام‭ ‬الازدهار‭ ‬والرخاء‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬كلف‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬وتقديره‭ ‬لصاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتمنياته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬النماء‭ ‬والازدهار،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لما‭ ‬تشهده‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬من‭ ‬تطورٍ‭ ‬ونمو‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬