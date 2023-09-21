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وزارة المواصلات: مشروع مترو البحرين سيخلق فرص عمل واعدة

9/21/2023 7:16:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصميم المحطات يتماشى مع الطابع التراثي.. وتتضمن محلات تجارية


أكد‭ ‬مسؤولو‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬مترو‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬ستنقل‭ ‬قطاع‭ ‬المواصلات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬نقلة‭ ‬جديدة‭ ‬وستخلق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬والوظائف‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬ومتخصصين‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭.‬

وقالوا‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬بمجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬أمس‭ ‬ان‭ ‬الدراسات‭ ‬الموضوعة‭ ‬لمشروع‭ ‬مترو‭ ‬البحرين‭ ‬اخذت‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬سبل‭ ‬جذب‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬عبر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬أبرزها‭ ‬ان‭ ‬يقدم‭ ‬لهم‭ ‬خدمة‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬وسهلة‭ ‬الاستخدام‭ ‬بمقابل‭ ‬قيمة‭ ‬مالية‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬المواطن‭ ‬والمقيم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬وجود‭ ‬دراسات‭ ‬لإمكانية‭ ‬زيادة‭ ‬أسعار‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬معينة‭ ‬لدفع‭ ‬الناس‭ ‬الى‭ ‬ترك‭ ‬سياراتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬واللجوء‭ ‬الى‭ ‬استخدام‭ ‬المترو‭ ‬كبديل‭ ‬مناسب‭ ‬للركاب‭.‬

وأضافوا‭ ‬ان‭ ‬الوزارة‭ ‬درست‭ ‬أماكن‭ ‬الـ20‭ ‬محطة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬29‭ ‬كم،‭ ‬وسهولة‭ ‬الوصول‭ ‬اليها‭ ‬وكيفية‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬المحطات‭ ‬واضحة‭ ‬وبارزة‭ ‬للمستخدمين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬وجود‭ ‬وسائل‭ ‬للنقل‭ ‬الجماعي‭ ‬من‭ ‬محطات‭ ‬المترو‭ ‬الى‭ ‬باقي‭ ‬الأماكن،‭ ‬وهناك‭ ‬تنسيق‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬ووزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬وهيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تسهيل‭ ‬وصول‭ ‬وذهاب‭ ‬الركاب‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬محطات‭ ‬المترو‭.‬

وتابعوا‭ ‬ان‭ ‬دراسة‭ ‬المشروع‭ ‬راعت‭ ‬المشاريع‭ ‬التطويرية‭ ‬للطرق‭ ‬حتى‭ ‬2055،‭ ‬وأن‭ ‬المحطات‭ ‬ستتوافر‭ ‬بها‭ ‬محلات‭ ‬تجارية‭ ‬طبقا‭ ‬لحجم‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬محطة‭ ‬او‭ ‬توافر‭ ‬الأماكن‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬دراسة‭ ‬وجود‭ ‬مداخل‭ ‬مباشرة‭ ‬لمحطات‭ ‬المترو‭ ‬من‭ ‬أماكن‭ ‬معينة‭ ‬مثل‭ ‬المراكز‭ ‬التجارية‭ ‬الكبرى‭. ‬

وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬فكرة‭ ‬جعل‭ ‬مسار‭ ‬المترو‭ ‬معلقا‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬لتقليل‭ ‬كلفة‭ ‬انشاء‭ ‬المشروع،‭ ‬لافتين‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المشروع‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وسيكون‭ ‬حق‭ ‬امتياز‭ ‬مدة‭ ‬35‭ ‬سنة‭ ‬منها‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬و30‭ ‬سنة‭ ‬تشغيل‭.‬

وأضافوا‭ ‬ان‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬سيكون‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقات‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬طرح‭ ‬المناقصة،‭ ‬بعدها‭ ‬سيتطلب‭ ‬الامر‭ ‬حوالي‭ ‬سنة‭ ‬للبدء‭ ‬الفعلي‭ ‬في‭ ‬التنفيذ،‭ ‬مبينين‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬دراسات‭ ‬تخطيطية‭ ‬لمراحل‭ ‬المترو‭ ‬الأخرى،‭ ‬وأنه‭ ‬بخصوص‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬محطتان‭ ‬رئيسيتان‭ ‬للتبديل‭ ‬عند‭ ‬تقاطع‭ ‬الفاروق‭ ‬وعند‭ ‬المرفأ‭ ‬المالي‭.‬

وذكروا‭ ‬ان‭ ‬القطارات‭ ‬ستكون‭ ‬على‭ ‬اعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬وستكون‭ ‬بدون‭ ‬سائق‭ ‬وصديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬لأنها‭ ‬كهربائية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬اخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬أيضا‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬المحطات‭ ‬ملائمة‭ ‬للمناطق‭ ‬الموجودة‭ ‬فيها؛‭ ‬فالمحطات‭ ‬التي‭ ‬ستوجد‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬القديمة‭ ‬ستحافظ‭ ‬على‭ ‬الطابع‭ ‬التراثي‭ ‬والثقافي‭ ‬للمملكة،‭ ‬والمحطات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحديثة‭ ‬والمراكز‭ ‬التجارية‭ ‬ستأخذ‭ ‬نفس‭ ‬طابع‭ ‬البناء‭ ‬المتطور‭.‬

وبشأن‭ ‬تأثير‭ ‬مترو‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬سيارات‭ ‬الأجرة‭ ‬والتاكسي‭ ‬أكدوا‭ ‬انه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬تأثير‭ ‬لأن‭ ‬الفئة‭ ‬المستهدفة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المترو‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬الفئات‭ ‬المستخدمة‭ ‬لسيارات‭ ‬الأجرة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬إدارة‭ ‬التنظيم‭ ‬درست‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬وستعمل‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬الأجرة‭ ‬والنقل‭ ‬الجماعي‭ ‬بطريقة‭ ‬مختلفة‭ ‬تخدم‭ ‬مشروع‭ ‬المترو‭ ‬وسيكون‭ ‬هناك‭ ‬تكامل‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬لخدمة‭ ‬الركاب‭.‬

وبينوا‭ ‬ان‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬مسار‭ ‬ومحطات‭ ‬المترو‭ ‬للمرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬تمهيدا‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬عبر‭ ‬إعادة‭ ‬تخصيص‭ ‬الأجزاء‭ ‬المتأثرة‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬المتأثرة‭ ‬بالمسار،‭ ‬واستملاك‭ ‬الأجزاء‭ ‬المتأثرة‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الخاصة‭ ‬المتأثرة‭ ‬بالمسار‭ ‬وتحويل‭ ‬الخدمات‭ ‬المتعارضة‭ ‬مع‭ ‬المسار‭.‬

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