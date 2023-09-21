وزيـر العمـل يـشـيد بالمنشـآت البحرينيـة المكرمــة خليجيـاً

وزيـر العمـل يـشـيد بالمنشـآت البحرينيـة المكرمــة خليجيـاً
التاريخ
9/21/2023 7:16:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كرمت لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على هامش اجتماعها التاسع المنعقد في سلطنة عمان الشقيقة، خلال الفترة من 19-20 سبتمبر الجاري، ثلاث شركات بحرينية ضمن فئات المنشآت المتميزة في مجال تمكين وتطوير القوى العاملة وأفضل المشروعات الصغيرة على مستوى دول المجلس، وهي: بنك الكويت الوطني – البحرين، وشركة لولو هايبرماركت، ومؤسسة التميز لاستيراد وتصدير المواد الغذائية، وذلك بحضور جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس وفد البحرين، والوزراء المعنيين بالعمل في دول مجلس التعاون.
وبهذه المناسبة، أعرب حميدان عن خالص تهانيه للشركات البحرينية المكرمة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي حققت أداء نوعيا في مجال بحرنة الوظائف ضمن منشآت القطاع الخاص في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن الشركات المكرمة قد ساهمت في دعم مبادرات وزارة العمل في التوظيف ضمن خطة التعافي الاقتصادي وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وجاء تكريم الشركات الثلاث، وهي: بنك الكويت الوطني – البحرين، إلى جانب شركة لولوهايبر ماركت البحرين، لتميزهما في مجال إحلال وتوطين الوظائف، في حين تم تكريم مؤسسة التميز لاستيراد وتصدير المواد الغذائية ضمن فئة أصحاب أفضل مشروع صغير متميز في مملكة البحرين.
من جانبهم، أعرب ممثلو المنشآت البحرينية المكرمة عن بالغ شكرهم لوزارة العمل على ترشيح شركاتهم هذا العام وحصولهم على هذه الجوائز التقديرية على المستوى الخليجي.
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