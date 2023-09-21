وزيـر العمـل يـشـيد بالمنشـآت البحرينيـة المكرمــة خليجيـاً

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬حميدان‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه‭ ‬للشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬المكرمة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬والتي‭ ‬حققت‭ ‬أداء‭ ‬نوعيا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬ضمن‭ ‬منشآت‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬المكرمة‭ ‬قد‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مبادرات‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وجعل‭ ‬المواطن‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وجاء‭ ‬تكريم‭ ‬الشركات‭ ‬الثلاث،‭ ‬وهي‭: ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬ – ‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شركة‭ ‬لولوهايبر‭ ‬ماركت‭ ‬البحرين،‭ ‬لتميزهما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إحلال‭ ‬وتوطين‭ ‬الوظائف،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬مؤسسة‭ ‬التميز‭ ‬لاستيراد‭ ‬وتصدير‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬أصحاب‭ ‬أفضل‭ ‬مشروع‭ ‬صغير‭ ‬متميز‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أعرب‭ ‬ممثلو‭ ‬المنشآت‭ ‬البحرينية‭ ‬المكرمة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكرهم‭ ‬لوزارة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬ترشيح‭ ‬شركاتهم‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وحصولهم‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬التقديرية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الخليجي‭.‬