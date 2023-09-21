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وزيـر العمـل يـشـيد بالمنشـآت البحرينيـة المكرمــة خليجيـاً

9/21/2023 7:16:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كرمت‭ ‬لجنة‭ ‬وزراء‭ ‬العمل‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماعها‭ ‬التاسع‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬19‭-‬20‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬ثلاث‭ ‬شركات‭ ‬بحرينية‭ ‬ضمن‭ ‬فئات‭ ‬المنشآت‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تمكين‭ ‬وتطوير‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬وأفضل‭ ‬المشروعات‭ ‬الصغيرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬وهي‭: ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬ ‭ ‬البحرين،‭ ‬وشركة‭ ‬لولو‭ ‬هايبرماركت،‭ ‬ومؤسسة‭ ‬التميز‭ ‬لاستيراد‭ ‬وتصدير‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان،‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬البحرين،‭ ‬والوزراء‭ ‬المعنيين‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬حميدان‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه‭ ‬للشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬المكرمة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬والتي‭ ‬حققت‭ ‬أداء‭ ‬نوعيا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬ضمن‭ ‬منشآت‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬المكرمة‭ ‬قد‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مبادرات‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وجعل‭ ‬المواطن‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وجاء‭ ‬تكريم‭ ‬الشركات‭ ‬الثلاث،‭ ‬وهي‭: ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬ ‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شركة‭ ‬لولوهايبر‭ ‬ماركت‭ ‬البحرين،‭ ‬لتميزهما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إحلال‭ ‬وتوطين‭ ‬الوظائف،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬مؤسسة‭ ‬التميز‭ ‬لاستيراد‭ ‬وتصدير‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬أصحاب‭ ‬أفضل‭ ‬مشروع‭ ‬صغير‭ ‬متميز‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أعرب‭ ‬ممثلو‭ ‬المنشآت‭ ‬البحرينية‭ ‬المكرمة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكرهم‭ ‬لوزارة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬ترشيح‭ ‬شركاتهم‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وحصولهم‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬التقديرية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الخليجي‭.‬

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