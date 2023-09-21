سلمان بن محمد: متحمسون لتنظيم مؤتمر ومعرض الأمن السيبراني الدولي العربي ديسمبر القادم

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لتنظيم‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬الدولي‭ ‬العربي‭ (‬ AICS ‭) ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬ومواصلة‭ ‬رحلتنا‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬رقمي‭ ‬أكثر‭ ‬أمانًا،‭ ‬ومع‭ ‬زيادة‭ ‬تعقيد‭ ‬التهديدات‭ ‬السيبرانية‭ ‬تأتي‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى،‭ ‬وسيوفر‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لأصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬للالتقاء‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة،‭ ‬واستكشاف‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‮»‬‭.‬كما‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬العالمي‭ ‬كهدف‭ ‬رئيسي،‭ ‬سيعمل‭ ‬المؤتمر‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الصمود‭ ‬الجماعي‭ ‬ضد‭ ‬التهديدات‭ ‬السيبرانية،‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬رقمية‭ ‬أكثر‭ ‬أمنًا‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات،‭ ‬والحكومات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

ويشمل‭ ‬المؤتمر‭ ‬والمعرض‭ ‬الدولي‭ ‬العربي‭ ‬الثاني‭ ‬النقاط‭ ‬الرئيسية‭ ‬التالية‭: ‬حلول‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬ستمكن‭ ‬المشاركون‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬والشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬ومزودي‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرائدة،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬عرض‭ ‬أحدث‭ ‬الابتكارات‭ ‬والحلول‭. ‬أما‭ ‬برنامج‭ ‬المؤتمر‭ ‬المثير‭ ‬للفكر‭ ‬فسيقدم‭ ‬فيه‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬والصناعة‭ ‬والأكاديميين‭ ‬عروضًا‭ ‬رئيسية‭ ‬ومناقشات‭ ‬جادة‭ ‬وجلسات‭ ‬مثيرة‭ ‬للاهتمام‭ ‬حول‭ ‬المواضيع‭ ‬السيبرانية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬