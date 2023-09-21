سلمان بن محمد: متحمسون لتنظيم مؤتمر ومعرض الأمن السيبراني الدولي العربي ديسمبر القادم

سلمان بن محمد: متحمسون لتنظيم مؤتمر ومعرض الأمن السيبراني الدولي العربي ديسمبر القادم
التاريخ
9/21/2023 7:16:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، تستضيف مملكة البحرين المؤتمر والمعرض الدولي العربي الثاني للأمن السيبراني ( AICS )، بمركز البحرين العالمي للمعارض من 5 إلى 6 ديسمبر 2023.
وقال الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني: «نحن متحمسون لتنظيم مؤتمر ومعرض الأمن السيبراني الدولي العربي ( AICS ) مرة أخرى، ومواصلة رحلتنا نحو مستقبل رقمي أكثر أمانًا، ومع زيادة تعقيد التهديدات السيبرانية تأتي أهمية التعاون وتبادل المعلومات أكثر من أي وقت مضى، وسيوفر هذا المعرض فرصة فريدة لأصحاب المصلحة في مجال الأمن السيبراني للالتقاء وتبادل المعرفة، واستكشاف الحلول المبتكرة».كما أكد أنه من خلال تعزيز التعاون العالمي كهدف رئيسي، سيعمل المؤتمر على تعزيز الصمود الجماعي ضد التهديدات السيبرانية، وخلق بيئة رقمية أكثر أمنًا للأفراد والشركات، والحكومات في جميع أنحاء العالم.
ويشمل المؤتمر والمعرض الدولي العربي الثاني النقاط الرئيسية التالية: حلول الأمن السيبراني المتطورة التي ستمكن المشاركون من الوصول إلى مجموعة متنوعة من الشركات المشاركة في المعرض، بما في ذلك الشركات الرائدة في مجال الأمن السيبراني، والشركات الناشئة ومزودي التكنولوجيا الرائدة، حيث سيتم عرض أحدث الابتكارات والحلول. أما برنامج المؤتمر المثير للفكر فسيقدم فيه مجموعة من المتحدثين من الحكومة والصناعة والأكاديميين عروضًا رئيسية ومناقشات جادة وجلسات مثيرة للاهتمام حول المواضيع السيبرانية ذات الصلة.
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