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وزير الخارجية: الشرق الأوسط يشهد تجدد جهود لاعبين إقليميين وشركاء دوليين لتحقيق السلم والاستقرار والازدهار

9/21/2023 7:16:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬ترويكا‭ ‬رئاسة‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬مع‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬بمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي،‭ ‬والذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بمدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬أمس،‭ ‬برئاسة‭ ‬إجلي‭ ‬حسني،‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الأوروبية‭ ‬والخارجية‭ ‬بجمهورية‭ ‬ألبانيا،‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬للشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬انعقاد‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

ويعقد‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬التشاوري‭ ‬بحضور‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬كلٍ‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬رئيسة‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الحالية،‭ ‬والجمهورية‭ ‬الجزائرية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الشعبية‭ ‬رئيسة‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬السابقة،‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬رئيسة‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬المقبلة،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والدول‭ ‬الأوروبية‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬مداخلته‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لعقد‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬وجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬ومقاصد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تشهد‭ ‬حاليًا‭ ‬تجدد‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لاعبين‭ ‬إقليميين‭ ‬وشركاء‭ ‬دوليين‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلم‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬مطالبة‭ ‬بالقيام‭ ‬بدورها‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬نظرًا‭ ‬للتغيرات‭ ‬الديناميكية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬العمل‭ ‬معًا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬التطبيق‭ ‬التام‭ ‬لقرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬وتقديم‭ ‬دعم‭ ‬أكبر‭ ‬لجهود‭ ‬المبعوثين‭ ‬الأمميين‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭ ‬مطالبة‭ ‬بتوحيد‭ ‬جهودها‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬الإقليميين‭ ‬والدوليين‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬دول‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭ ‬تجاه‭ ‬القضايا‭ ‬والتحديات‭ ‬السياسية‭ ‬والأمنية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتنموية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬ووجهات‭ ‬النظر‭ ‬تجاه‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬يصدرها‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬بشأن‭ ‬القضايا‭ ‬العربية،‭ ‬والمهام‭ ‬السياسية‭ ‬الموكلة‭ ‬لمبعوثي‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المكلفين‭ ‬بمتابعة‭ ‬الملفات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالنزاعات‭ ‬والأزمات‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬العربية،‭ ‬والصراعات‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬أبرز‭ ‬القضايا‭ ‬الملحة‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬العربية،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬والنزاعات‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والتحديات‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬دولها،‭ ‬وسبل‭ ‬معالجة‭ ‬الأوضاع‭ ‬والصراعات‭ ‬الإقليمية‭.‬

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