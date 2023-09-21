القائد العام: قوة الدفاع ماضية في حماية منجزات الوطن الحضارية

وأكد‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرعاية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تواصل‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بتوفيق‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬عملية‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬لكل‭ ‬أسلحتها‭ ‬ووحداتها‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬منجزات‭ ‬الوطن‭ ‬الحضارية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬مسيرته‭ ‬التنموية،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬القدرات‭ ‬العسكرية‭ ‬الأحدث‭ ‬والأكفأ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬تمكّن‭ ‬رجالها‭ ‬الأوفياء‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامهم‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭. ‬