القائد العام: قوة الدفاع ماضية في حماية منجزات الوطن الحضارية

القائد العام: قوة الدفاع ماضية في حماية منجزات الوطن الحضارية
التاريخ
9/21/2023 7:16:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تفقد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين عددا من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، ضمن متابعته المستمرة لكل الأسلحة والوحدات ميدانياً للوقوف على أهم إنجازات التطوير والتحديث فيها، حيث استمع إلى إيجاز عن مراحل تنفيذ الخطط التحديثية والتطويرية، كما اطلع على البرنامج التدريبي السنوي للأسلحة والوحدات، وذلك صباح أمس.
وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين أنه في ظل الرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، تواصل قوة دفاع البحرين بتوفيق من الله تعالى عملية التطوير والتحديث لكل أسلحتها ووحداتها ماضية في حماية منجزات الوطن الحضارية والحفاظ على مسيرته التنموية، والعمل على تهيئة القدرات العسكرية الأحدث والأكفأ على مستوى العالم من أجل أن تمكّن رجالها الأوفياء في أداء مهامهم الوطنية في الدفاع عن مملكتنا الغالية.
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