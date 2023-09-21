((التنسيقية)) تتابع مستجدات مشاريع القوانين ذات الأولوية

((التنسيقية)) تتابع مستجدات مشاريع القوانين ذات الأولوية
التاريخ
9/21/2023 7:16:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة التنسيقية الـ 464.
وذكر حساب «أخبار سمو ولي العهد» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن اللجنة التنسيقية تابعت مستجدات مشاريع القوانين ذات الأولوية.
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