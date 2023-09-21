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((التنسيقية)) تتابع مستجدات مشاريع القوانين ذات الأولوية

9/21/2023 7:16:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬الـ‭ ‬464‭.‬

وذكر‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‮»‬‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬تابعت‭ ‬مستجدات‭ ‬مشاريع‭ ‬القوانين‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭.‬

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