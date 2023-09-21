الغالبية العظمى للمتسولين في الأردن ليسوا بحاجة

وأكدت بني مصطفى بحضور محافظ جرش فراس الفاعور ، خلال لقائها نواب عن محافظة جرش ورئيس بلدية جرش ، ورئيس واعضاء مجلس المحافظة، في مبنى المحافظة، أن الجولة الميدانية تأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية؛ للاطلاع على واقع الخدمات والاستماع للملاحظات وحلها، بما يساهم في تقديم أفضل خدمات الرعاية.

وأستعرضت الخدمات التي تقدمها الوزارة، مؤكدًة أنها تراعي الشمول في توزيع الخدمات على المناطق وخصوصية كل منطقة، وتخفيف الضغط على مركز المحافظة.

وأضافت، أن الوزارة بصدد انشاء وحدة جديدة للتدخل المبكر، وأندية نهارية لكبار السن في المحافظة والتي تأتي في اطار استراتيجية كبار السن .

وأشارت بني مصطفى إلى أهمية التشبيك مع مجالس المحافظات حيث تم نقل النفقات الرأسمالية إلى مجالس المحافظات لاستكمال المشاريع إذ جرى انشاء مركز للخدمات النهارية الدامج التي تفتقر المحافظة لهذا النوع من الخدمات.

وبينت أنه وللتخفيف على الأسر المنتفعة من برامج صندوق المعونة الوطنية، تم طرح فرص عمل بالتنسيق مع الصندوق لتشغيل أبناءهم بحيث لا يتم قطع الدخل المخصص لهم لمدة سنة كاملة وذلك لضمان الإستدامة.

واضافت بني مصطفى أنه سيتم إنشاء 1400 مسكن بمكرمة ملكية موزعة على جميع مناطق المحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة تخصص كل عام نحو 4 ملايين دينار لصيانة وشراء وإنشاء منازل للأسر المحتاجة.

وأضافت بني مصطفى بأن الحكومة الحالية رفعت عدد المستفدين من مظلة المعونة الوطنية من 100 الف مستفيد الى 220 الف دينار وبينت بأن المكارم الملكية ساهمت بشكل كبير للحد من الفقر وتوفير مساكن للأسر المحتاجة.

وأعربت بني مصطفى عن تقديرها للجهود المبذولة في مجال توفير بيئة عمل صديقة للمرأة بالمحافظة ومن ضمنها المرافق الصحية الآمنة والمناسبة للنساء باعتبارها من الشروط الأساسية لبيئة عمل صحية، وأثر هذه الجهود على المستوى الوطني، كون تمكين المرأة ليس للمرأة وحسب، ولكنه للمجتمع برمته ، جاء ذلك خلال اطلاقها حملة (صحتك حقّك) التي تنفذها جمعية جراسيا الخيرية.

وأستمعت لعدد من الملاحظات والمطالب خلال اللقاء، موعزًة للمعنيين في الوزارة بدراستها وإجراء اللازم وفق الأصول بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وعلى هامش الجولة، كشفت بني مصطفى خلال زيارتها لبلدية المعراض عن استحداث مكتب للتنمية الاجتماعية في المنطقة، حيث سيستقبل طلبات الاستفادة من خدمات صندوق المعونة الوطنية، بالاضافة إلى إستحداث مركز لتنمية المجتمع المحلي، لتتمكن النساء والأسر من تحسين ظروفها الاقتصادية ، بالاضافة لمركز تقديم خدمات وبرامج تدخل مبكر.

إلى ذلك، التقت بني مصطفى، رؤساء وأعضاء جمعيات خيرية في مركز جرش للرعاية والتاهيل، حيث جددت التأكيد على أن القطاع التطوعي شريك استراتيجي مهم للوزارة.

وبينت بني مصطفى أن الوزارة بصدد اطلاق منصة للخدمات الالكترونية بواقع عشرين خدمة الكترونية قريباً، ما يسهل على متلقي الخدمة التقدم والحصول على الخدمات عبر البوابة الالكترونية، فضلاً عن توفير خدمة الرد الهاتفي على استفسارات وملاحظات المواطنين من خلال فريق فني متخصص.

وشددت على سعي الوزارة لتمكينه وتعزيز التشاركية ومن خلال اجراء بعض التعديلات على الأطر، التشريعية الناظمة لعمل الجمعيات، والوزارة تعيد النظر بقانون الجمعيات، بما ينعكس ايجاباً على الجمعيات، وتعزيز دورها بصورة أفضل.

ونوهت إلى أن الوزارة قامت باجراء تعديلات على نظام الاتحادات، تتناول توحيد إجراء الانتخابات على مستوى المملكة.

وأضافت بني مصطفى أن الوزارة بصدد وضع مسودة لتصنيف الجمعيات، مما يسهل عملية تقييمها بشكل دقيق، لافتةً إلى أن الوزارة من خلال سجل الجمعيات بصدد اطلاق "منصة تكامل" في اطار الجهود الوطنية لتمكين القطاع التطوعي، لغايات توفير كافة البيانات المتعلقة بالجمعيات، بهدف تسهيل الخدمات الخدمات المقدمة للجمعيات، وتخفيف الأعباء عليها، وتعزيز دور الوزارة في الرقابة والاشراف على الجمعيات.

واكدت ان النظر بقانون الجمعيات من اجل تعزيز دور الجمعيات لاعطائها مساحة افضل للعطاء ، مؤكدة على ان التحالفات والاتحادات بين الجمعيات سيكون عليها حوافز ونقاط اضافية.

كما تفقدت سير العمل بمركز البوتاس للخدمات النهارية الدامجة الممول من شركة البوتاس العربية ومجلس محافظة جرش سيتم الانتهاء من الاعمال فيه مطلع العام القادم.

وفي سياق متصل سلمت بني مصطفى مواقع للمقاول لانشاء مساكن لـ 9 اسر ، كما اطلعت على واقع البرامج والخدمات التي تقدمها عدة جمعيات في المحافظة ومنها: جمعية سيدات المصطبة، وجمعية سيدات قفقفا ‏، وجمعية سوف الجديدة، وجمعية درب الصفصاف الخيرية ، وجمعية روابي جرش الخيرية ،وجمعية جراسيا الخيرية كما زارت الإتحاد النسائي وجمعية خيرات جرش، ومركز تنمية المجتمع المحلي النسيم.