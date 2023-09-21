الغالبية العظمى للمتسولين في الأردن ليسوا بحاجة

(MENAFN- Khaberni) خبرني - أطلعت وزيرة التنمية الإجتماعية، وفاء بني مصطفى، الخميس، على الخدمات التي تقدمها الجمعيات والمراكز التابعة للوزارة، في محافظة جرش،
وعن حملات مكافحة التسول، لفتت بني مصطفى إلى الجهود التي تبذل لمكافحة التسول، مشيرةً إلى أنه وبحسب الدراسات، فإن الغالبية العظمى الذين يتم ضبطهم، ليسوا بحاجة، لكنهم امتهنوا التسول لاستعطاف الناس واستغلالهم.
وأكدت بني مصطفى بحضور محافظ جرش فراس الفاعور ، خلال لقائها نواب عن محافظة جرش ورئيس بلدية جرش ، ورئيس واعضاء مجلس المحافظة، في مبنى المحافظة، أن الجولة الميدانية تأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية؛ للاطلاع على واقع الخدمات والاستماع للملاحظات وحلها، بما يساهم في تقديم أفضل خدمات الرعاية.
وأستعرضت الخدمات التي تقدمها الوزارة، مؤكدًة أنها تراعي الشمول في توزيع الخدمات على المناطق وخصوصية كل منطقة، وتخفيف الضغط على مركز المحافظة.
وأضافت، أن الوزارة بصدد انشاء وحدة جديدة للتدخل المبكر، وأندية نهارية لكبار السن في المحافظة والتي تأتي في اطار استراتيجية كبار السن .
وأشارت بني مصطفى إلى أهمية التشبيك مع مجالس المحافظات حيث تم نقل النفقات الرأسمالية إلى مجالس المحافظات لاستكمال المشاريع إذ جرى انشاء مركز للخدمات النهارية الدامج التي تفتقر المحافظة لهذا النوع من الخدمات.
وبينت أنه وللتخفيف على الأسر المنتفعة من برامج صندوق المعونة الوطنية، تم طرح فرص عمل بالتنسيق مع الصندوق لتشغيل أبناءهم بحيث لا يتم قطع الدخل المخصص لهم لمدة سنة كاملة وذلك لضمان الإستدامة.
واضافت بني مصطفى أنه سيتم إنشاء 1400 مسكن بمكرمة ملكية موزعة على جميع مناطق المحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة تخصص كل عام نحو 4 ملايين دينار لصيانة وشراء وإنشاء منازل للأسر المحتاجة.
وأضافت بني مصطفى بأن الحكومة الحالية رفعت عدد المستفدين من مظلة المعونة الوطنية من 100 الف مستفيد الى 220 الف دينار وبينت بأن المكارم الملكية ساهمت بشكل كبير للحد من الفقر وتوفير مساكن للأسر المحتاجة.
وأعربت بني مصطفى عن تقديرها للجهود المبذولة في مجال توفير بيئة عمل صديقة للمرأة بالمحافظة ومن ضمنها المرافق الصحية الآمنة والمناسبة للنساء باعتبارها من الشروط الأساسية لبيئة عمل صحية، وأثر هذه الجهود على المستوى الوطني، كون تمكين المرأة ليس للمرأة وحسب، ولكنه للمجتمع برمته ، جاء ذلك خلال اطلاقها حملة (صحتك حقّك) التي تنفذها جمعية جراسيا الخيرية.
وأستمعت لعدد من الملاحظات والمطالب خلال اللقاء، موعزًة للمعنيين في الوزارة بدراستها وإجراء اللازم وفق الأصول بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وعلى هامش الجولة، كشفت بني مصطفى خلال زيارتها لبلدية المعراض عن استحداث مكتب للتنمية الاجتماعية في المنطقة، حيث سيستقبل طلبات الاستفادة من خدمات صندوق المعونة الوطنية، بالاضافة إلى إستحداث مركز لتنمية المجتمع المحلي، لتتمكن النساء والأسر من تحسين ظروفها الاقتصادية ، بالاضافة لمركز تقديم خدمات وبرامج تدخل مبكر.
إلى ذلك، التقت بني مصطفى، رؤساء وأعضاء جمعيات خيرية في مركز جرش للرعاية والتاهيل، حيث جددت التأكيد على أن القطاع التطوعي شريك استراتيجي مهم للوزارة.
وبينت بني مصطفى أن الوزارة بصدد اطلاق منصة للخدمات الالكترونية بواقع عشرين خدمة الكترونية قريباً، ما يسهل على متلقي الخدمة التقدم والحصول على الخدمات عبر البوابة الالكترونية، فضلاً عن توفير خدمة الرد الهاتفي على استفسارات وملاحظات المواطنين من خلال فريق فني متخصص.
وشددت على سعي الوزارة لتمكينه وتعزيز التشاركية ومن خلال اجراء بعض التعديلات على الأطر، التشريعية الناظمة لعمل الجمعيات، والوزارة تعيد النظر بقانون الجمعيات، بما ينعكس ايجاباً على الجمعيات، وتعزيز دورها بصورة أفضل.
ونوهت إلى أن الوزارة قامت باجراء تعديلات على نظام الاتحادات، تتناول توحيد إجراء الانتخابات على مستوى المملكة.
وأضافت بني مصطفى أن الوزارة بصدد وضع مسودة لتصنيف الجمعيات، مما يسهل عملية تقييمها بشكل دقيق، لافتةً إلى أن الوزارة من خلال سجل الجمعيات بصدد اطلاق "منصة تكامل" في اطار الجهود الوطنية لتمكين القطاع التطوعي، لغايات توفير كافة البيانات المتعلقة بالجمعيات، بهدف تسهيل الخدمات الخدمات المقدمة للجمعيات، وتخفيف الأعباء عليها، وتعزيز دور الوزارة في الرقابة والاشراف على الجمعيات.
واكدت ان النظر بقانون الجمعيات من اجل تعزيز دور الجمعيات لاعطائها مساحة افضل للعطاء ، مؤكدة على ان التحالفات والاتحادات بين الجمعيات سيكون عليها حوافز ونقاط اضافية.
كما تفقدت سير العمل بمركز البوتاس للخدمات النهارية الدامجة الممول من شركة البوتاس العربية ومجلس محافظة جرش سيتم الانتهاء من الاعمال فيه مطلع العام القادم.
وفي سياق متصل سلمت بني مصطفى مواقع للمقاول لانشاء مساكن لـ 9 اسر ، كما اطلعت على واقع البرامج والخدمات التي تقدمها عدة جمعيات في المحافظة ومنها: جمعية سيدات المصطبة، وجمعية سيدات قفقفا ، وجمعية سوف الجديدة، وجمعية درب الصفصاف الخيرية ، وجمعية روابي جرش الخيرية ،وجمعية جراسيا الخيرية كما زارت الإتحاد النسائي وجمعية خيرات جرش، ومركز تنمية المجتمع المحلي النسيم.