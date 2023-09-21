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البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

9/21/2023 2:38:55 PM
(MENAFN- Youm7) قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.



كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.







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