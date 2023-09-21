Thursday, 21 September 2023 11:18 GMT

أبو الغيط ووزير خارجية أذربيجان يؤكدان أهمية تعزيز التعاون

9/21/2023 2:38:53 PM
(MENAFN- Youm7) التقى أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في نيويورك جيهون بيراموف، وزير خارجية أذربيجان وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الشق رفيع المستوى من أعمال الدورة 78 للجمعية العامة بالأمم المتحدة.



وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الوزير الأذربيجاني استعرض اخر تطورات أزمة اقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه مع أرمينيا، حيث قدم شرحاً للوضع العسكري هناك، وللمبادرات التي تطرحها بلاده لتحقيق السلام.



بدوره أعرب السيد الأمين العام عن اسفه حيال استمرار التصعيد في هذه المنطقة، مشيراً إلى أهمية الحوار السياسي لتحقيق حل مستدام لهذه الأزمة.



وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول بحث العلاقات العربية الآذرية، خاصة في ضوء الأبعاد التاريخية العميقة لهذه العلاقات، حيث أعرب الوزير الأذري
من جانبه عن حرص بلاده على تعزيز الروابط مع كافة دول العالم العربي في المرحلة المقبلة، على مختلف الأصعدة السياسية والتجارية والثقافية.









MENAFN21092023000132011024ID1107115388

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث