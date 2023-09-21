تونس: النظام المالى الدولى فشل فى الاستجابة إلى حاجات الدول النامية

جاء ذلك خلال مشاركته فى الحوار رفيع المستوى حول تمويل التنمية المنعقد على هامش الدورة 78 للجمعية العامة بنيويورك، حيث ألقى بهذه المناسبة كلمة باسم المجموعة الإفريقية، التى تترأّسها تونس حاليا.





وأوضح الوزير أنه إبّان جائحة كوفيد لم تتحصل الدول الإفريقية إلا على 5 بالمائة من إيرادات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لإصلاح هذا الهيكل المالى الذى أنشأ منذ سنة 1945 وتوسيع نطاق تمثيل الدول النامية فى هياكله حتى يتلاءم مع التغيرات الجوهرية التى شهدها العالم منذ ذلك الحين وحتى يصبح أكثر قدرة على حشد التمويلات الكافية والميسرة لمساندة الدول فى مكافحة أزمة المناخ والقضاء على الفقر و تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



ولفت الوزير إلى استفحال أزمة الديون وارتفاع التكاليف التى تتكبدها البلدان النامية للاقتراض فى الأسواق المالية التى أصبحت تشكل عائقا إضافيا أمام جهود التنمية، مذكرا بأن الدول الإفريقية مضطرة حاليا أن تنفق على خدمة ديونها أكثر من إنفاقها على الخدمات الأساسية ومبرزا عجز وبطء الأطر الحالية فى معالجة هذه المسألة ما يقتضى استحداث آلية لتسوية الديون ووضع إطار قانونى متعدّد الأطراف يُعنى بإعادة هيكلة الديون يساهم بفاعلية فى درء أزمات العجز عن التسديد الديون وفى توفير التمويل الميسر للاستثمار فى أهداف التنمية المستدامة.



وتطرّق الوزير إلى ضرورة مساعدة الدول الإفريقية على تعبئة الموارد الذاتية من خلال العمل بأكثر فاعلية على الحدّ من التدفقات المالية غير الشرعية وتحديد الأموال المنهوبة وتجميدها وتسهيل إعادتها إلى بلدانها الأصلية، وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.