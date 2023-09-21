Thursday, 21 September 2023 11:18 GMT

رئيس القيادة اليمنى يبحث إطلاق عملية سياسية شاملة باليمن برعاية أممية

9/21/2023 2:38:53 PM
(MENAFN- Youm7) بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى الدكتور رشاد محمد العليمى، مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية تيموثى ليندركينج، اليوم /الخميس/ فى نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مستجدات الوضع اليمني، وجهود الوساطة الحميدة للأشقاء فى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من أجل تجديد الهدنة، وإحياء العملية السياسية المتوقفة منذ انقلبت المليشيات الحوثية على التوافق الوطنى فى 21 سبتمبر 2014.

كما تطرق اللقاء -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)- إلى الإصلاحات الرئاسية والحكومية، والدعم الدولى المطلوب لتحسين الخدمات، والأوضاع المعيشية، والإجراءات المتخذة للحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.


كما بحث "العليمي" اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، مستجدات الوضع اليمني، وجهود الوساطة الحميدة التى يقودها الأشقاء فى المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، لتجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.
واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين، اللذين يحتفلان هذا العام بمناسبة مرور 95 عاما على تأسيسها، والفرص الواعدة لتوسيعها وتعزيزها فى مختلف المجالات.


وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجمهورية اليمنية، وجمهورية روسيا الاتحادية، والموقف الروسى الواضح فى مجلس الأمن وكافة المحافل إلى جانب الشرعية الدستورية، ومؤسساتها الوطنية.


من جانبه، أعرب وزير الخارجية الروسى عن موقف موسكو الثابت إلى جانب اليمن وشعبه، ودعم كافة الجهود والمبادرات الرامية لوقف الحرب، واستعادة مسار السلام والاستقرار والتنمية فى البلاد.


ومن جهة أخرى، بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمني، اليوم مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي،على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين، وآفاق تعزيزها فى مختلف المجالات.

كما تطرق اللقاء إلى مستجدات الوضع اليمني، بما فى ذلك جهود الوساطة الحميدة التى يقودها الأشقاء فى سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية لتجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.


MENAFN21092023000132011024ID1107115386

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث