رئيس القيادة اليمنى يبحث إطلاق عملية سياسية شاملة باليمن برعاية أممية

كما تطرق اللقاء -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)- إلى الإصلاحات الرئاسية والحكومية، والدعم الدولى المطلوب لتحسين الخدمات، والأوضاع المعيشية، والإجراءات المتخذة للحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.



كما بحث "العليمي" اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، مستجدات الوضع اليمني، وجهود الوساطة الحميدة التى يقودها الأشقاء فى المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، لتجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين، اللذين يحتفلان هذا العام بمناسبة مرور 95 عاما على تأسيسها، والفرص الواعدة لتوسيعها وتعزيزها فى مختلف المجالات.



وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجمهورية اليمنية، وجمهورية روسيا الاتحادية، والموقف الروسى الواضح فى مجلس الأمن وكافة المحافل إلى جانب الشرعية الدستورية، ومؤسساتها الوطنية.



من جانبه، أعرب وزير الخارجية الروسى عن موقف موسكو الثابت إلى جانب اليمن وشعبه، ودعم كافة الجهود والمبادرات الرامية لوقف الحرب، واستعادة مسار السلام والاستقرار والتنمية فى البلاد.



ومن جهة أخرى، بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمني، اليوم مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي،على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين، وآفاق تعزيزها فى مختلف المجالات.

كما تطرق اللقاء إلى مستجدات الوضع اليمني، بما فى ذلك جهود الوساطة الحميدة التى يقودها الأشقاء فى سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية لتجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.