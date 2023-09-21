الرئيس التونسى يدعو إلى إجراء انتخابات المجالس المحلية فى 24 ديسمبر المقبل

وأضاف الرئيس التونسى - خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء اليوم - أن الدورة الأولى ستكون فى 24 ديسمبر المقبل، ثم بعد ذلك سيتم تنظيم الدورة الثانية إثر الإعلان عن نتائج الدورة الأولى، فإذا لم يتحصل أى مرشح على الأغلبية المطلقة فى الدورة الأولى سيتم اللجوء إلى دورة ثانية لا يتقدم إليها إلا المرشحان الأول والثانى اللذان تحصلا على أغلبيه الأصوات فى الدورة الأولى.







