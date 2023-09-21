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اتحاد الصناعات: استخدام التكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة في صناعة القهوة

9/21/2023 2:38:50 PM
(MENAFN- Youm7) أكد المهندس أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، أن استخدام التكنولوجيات الخضراء الصديقة للبيئة سيسهم وبشكل فعال في خفض التلوث الناتج عن الصناعة، ورفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة، الأمر الذى ينعكس إيجاباً في الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا، وفتح أسواق تصديرية، حيث تم تنفيذ مشروع استخدام التكنولوجيا الخضراء الحديثة الصديقة للبيئة في صناعة البن، وتحميص حبوب البن الأخضر، باستثمارات
تصل الى ثلاثة ملايين جنيه من خلال القرض التمويلي الأخضر، ونجح فى خفض كمية الانبعاثات الكربونية الناتجة بمقدار 17.7 طن سنويا ، كما يعمل على توفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي بنسبة لا تقل عن 25%.



وأضاف احمد كمال أن المشروع يعمل أيضا على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير العمليات الإنتاجية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد داخل المنشآت الصناعية بهدف الارتقاء، ورفع قدرتها التنافسية، وإدخال أحدث النظم التكنولوجية في العمليات الإنتاجية، وكذلك تطبيق نظم ترشيد الموارد من طاقة وكهرباء ومواد خام، فضلاً عن التوافق مع المتطلبات البيئية في الصناعات المصرية، ويعتبر الاندماج في هذا التحول هو الطريق للتنمية المستدامة.



جدير بالذكر أن التحول إلى الصناعة الخضراء هو القاطرة للتنمية المستدامة، وتعرف الصناعة الخضراء والمستدامة بأنها تلك الصناعة التي تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية، وستؤدى إلى تحسين البيئة متمثلة في الحد من الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري والمساهمة في القضاء على البطالة؛ نتيجة تقنية التكنولوجيا الخضراء التى من شأنها الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وعدم تلوث البيئة؛ الأمر الذى يُعزز التنمية المستدامة، وتطبيقها في صناعة البن سيعزز من استدامة القهوة صديقة للبيئة، للحصول على كوب قهوة مستدام بتأثير أقل على المناخ.











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