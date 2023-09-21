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المجلس الصحى: المبادرات الرئاسية تهدف إلى تقديم خدمة طبية تليق بالمصريين

9/21/2023 2:38:48 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحى المصرى، خلال مؤتمر الدلائل الاسترشادية للأنف والأذن والحنجرة والسمع والاتزان، والمنعقد حاليا بالقاهرة، إن المجلس الصحى المصرى تم إنشاؤه على غرار المجلس الصحى البريطاني، وإن هدف المجلس الصحى في مصر هو تدريب الأطباء ورفع مستوى الطب في مصر في مختلف التخصصات الطبية مع رفع المستوى العلمى لهم، مضيفا، أنه يهدف المجلس أيضا إلى التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحى مع الهيئات الصحية في مصر وخارجها.




الاطباء خلال المؤتمر

وأضاف: لقد سلطت جائحة كورونا الضوء على أهمية التعاون والتكيف في المجال الصحى، وبينما نجتاز هذه الأوقات الصعبة فإننا نهدف إلى تقديم خدمات صحية عالية الجودة، موضحا: "أننا قمنا بعمل سجل قومى للأورام لرصد السرطانات الموجودة في مصر، وتسجيل معدلات الإصابة، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية".

وأشار إلى أنه في الطب البيطرى سيتم إنشاء سجلات قومية للأمراض كلها التي تصيب الحيوانات على غرار السجل القومى للأورام، وذلك بعد أن سلطت جائحة كورونا الضوء على الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر.

وأضاف أنه من حق كل مواطن مصري الحصول على الرعاية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، موضحا أن المبادرات الرئاسية، وإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل كلها تتجه نحو خدمة المواطن المصرى، وقد تم إنشاء المجلس الصحى المصرى وهو هيئة عامة خدمية واقتصادية، تابعة لرئيس الجمهورية هدفها تدريب الأطباء والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في مصر، مشيرا إلى أن الطب البيطرى رغم أنه تابع لوزارة الزراعة، ولكن الذى يمنح ترخيص مزاولة المهنة من الأطباء البيطريين هي وزارة الصحة.




د حسين خالد

من جانبه قال الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق، رئيس القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، إن هناك زيادة في أسعار الادوية، لذلك فإن الارشادات الطبية بالإضافة إلى أن لها مردود اخلاقى، فهى أيضا لها مردود اقتصادى من خلال ترشيد تكلفة العلاج على المريض والدولة ، موضحا انه في مجال الأورام نحاول ان نقوم بهذا الجهد، وذلك من خلال اصدار خطوط استرشادية لعلاج المرضى قابلة للتطبيق ومناسبة للمريض المصرى.










د محمد لطيف ود رضا كامل







وأضاف الدكتور رضا كامل أستاذ الانف والجيوب الانفية ، رئيس المؤتمر، أنه تم عمل توفيق للخطوط الاسترشادية العالمية لتناسب المريض المصرى، والبيئة التي يعيش فيها، موضحا أننا نراعى ترشيد التكلفة الخاصة بالأدوية لذلك الدلائل الارشادية قائمة على توجيه المريض وتشخيص المرض.
يذكر ان المؤتمر شارك فى افتتاحه كل من الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى ، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الاسبق ، رئيس القطاع الطبى بالمجلس الاعلى للجامعات ، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر.



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