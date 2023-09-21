Thursday, 21 September 2023 11:18 GMT

انطلاق كرنفال يوم السياحة العالمي بمرسى علم بمشاركة 50 فنانا عالميا

9/21/2023 2:38:48 PM
(MENAFN- Youm7) تحت رعاية وزارات السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة الثقافة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية، ووزارة الشباب والرياضة، انطلق، اليوم، كرنفال يوم السياحة العالمي للفنون بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر والذي ينظمه شركة أوستراكا للفنون وتستمر فعالياته حتى 27 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام.



ويشارك في الكرنفال 50 فنانًا لهم بصمات قوية في عالم الفن التشكيلي من 22 دولة أجنبية وعربية، بالإضافة إلى نخبة من فناني مصر.







كما ستستضيف مدينة الأقصر جانبا من فعاليات الكرنفال، حيث سيتم تنظيم جولات سياحية للفنانين المشاركين في هذا الحدث لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بمدينة الأقصر والتي من شأنها أن تساهم في الترويج السياحي لمصر من خلال قيام هؤلاء الفنانين بنشر صورهم خلال هذه الزيارات على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي مما يشجع متابعيهم على زيارة مصر والاستمتاع بمقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.



ويشهد الكرنفال أيضاً ورش للفنون التشكيلية وورش فنون من رسم وتصوير، ونحت وتشكيل مجسمات.



ومن المقرر أن يُقام يوم 27 سبتمبر الجاري حفل ختام الكرنفال والذي ستتضمن فعالياته إقامة معرض لفنون الميكس ميديا، لعرض أعمال الفنانين المشاركين في الكرنفال وتكريمهم، كما ستقدم أوركسترا الشباب والرياضة عرضاً موسيقياً.









MENAFN21092023000132011024ID1107115382

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث