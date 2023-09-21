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تصوير جوى لمحور عمرو بن العاص الجديد.. يربط شمال الجيزة بجنوبها ويقطع شارعى الهرم وفيصل

9/21/2023 2:38:48 PM
(MENAFN- Youm7) نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" تصويراً جويًا لمحور عمرو بن العاص الجديد، ثاني محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر.



وأوضحت المحافظة أن المحور يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائرى (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى)، بطول 4,5 كم، وعرض 12 حارة مرورية.



وأشارت إلى أن المحور يشمل إنشاء كوبرى علوى بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه)، وأعمال الربط مع الطريق الدائرى، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية بإجمالى أطوال كبارى 4,9 كم، ويتقاطع مع منتصف شارعى الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").



وأوضحت المحافظة أن مشروع محور عمرو بن العاص يهدف لزيادة انسيابية الحركة المرورية بالمحافظة وإقليم القاهرة الكبرى، من خلال الربط بين شمال وجنوب محافظة الجيزة، وإعادة توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المرورى على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات، وتخفيف الاختناقات المرورية بمدينة الجيزة، كما يقلل مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى مما يساهم فى خفض التلوث، وتقليل وقت الرحلات، وتوفير استهلاك الوقود.









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