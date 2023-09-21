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التموين تعلن التعاقد عَلى شراء 63 ألف طن زيت طعام مستورد استعدادا لشهر رمضان 2024

9/21/2023 2:38:48 PM
(MENAFN- Youm7) تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 63 ألف طن زيت طعام عباد خام صب مستورد وذلك في ضوء تكوين مخزون لتغطية احتياجات شهر رمضان المعظم 2024 وفي إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية بشكل مستمر .



وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر سبتمبر ، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.



على جانب أخر حرصت
وزارة التموين والتجارة الداخلية على طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بمعرض "أهلا مدارس" بشارع فيصل الرئيسي بمحافظة الجيزة بجانب توفير كل المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية والأحذية والملابس، حيث يتم طرح ويتم طرح المكرونة 400جم بـ7.5 جنيه ومكرونة اسباكتي 400جم بـ8 جنيهات وسكر معبأ 1 كجم حر بـ20 جنيها وأرز مستورد
بـ20 جنيها وزيت الخليط 800 مل بـ40 جنيها وأرز محلى 1 كجم بـ22 وشاي 250جم بـ44 جنيها ودقيق 1 كجم بـ18 جنيها وسمنة 650 جم بـ42 جنيها وسمنة 700جم بـ48 جنيها
وسمنة 1.5 كجم بـ97.5 جنيه.







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