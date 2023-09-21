لماذا أوقفت الهند مركز معالجة التأشيرات فى كندا ؟

وذكر مركز طلبات التأشيرة الهندية فى كندا، فى بيان: "إشعار مهم من البعثة الهندية: لأسباب تشغيلية، اعتبارا من 21 سبتمبر، تم تعليق خدمات التأشيرات الهندية حتى إشعار آخر".



واستشهد رئيس الوزراء جستن ترودو، يوم الاثنين الماضى فى مجلس العموم، بمعلومات استخباراتية "موثوقة" تفيد بأن عملاء الحكومة الهندية قد يكونون على صلة بمقتل هارديب سينج نيجار البالغ من العمر 45 عامًا.



وقُتل نجار، وهو زعيم سيخى بارز دافع عن حركة خاليستان، بالرصاص فى 18 يونيو خارج معبد جورو ناناك السيخ جوردوارا فى ساري، بمقاطعة بريتش كولومبيا بالغرب الكندي.



ولم يوضح ترودو المزيد من الأدلة التى قد تكون لدى وكالات المخابرات الكندية، وأدى إعلان ترودو عن التحقيق إلى تأجيج التوترات طويلة الأمد بين أوتاوا ونيودلهى بشأن مناصرة السيخ فى كندا الذين يدعمون إنشاء دولة سيخية مستقلة فى الهند.



وقال المدافعون عن السيخ إنهم واجهوا الاضطهاد والمراقبة والتهديدات المنتظمة فى ظل حكومة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي، فى حين اتهمت نيودلهى بانتظام الحركة الانفصالية بالتخطيط للعنف، وحذرت مواطنيها فى كندا من "توخى أقصى درجات الحذر" بسبب ما تسميه "الأنشطة المناهضة للهند" فى البلاد، وطردت الدولتان دبلوماسيى بعضهما البعض.



وذكرت الخارجية الكندية اليوم الخميس، أن مركز معالجة التأشيرات الهندى فى كندا علق خدماته الآن، بينما تقوم أوتاوا بتعديل وجودها الدبلوماسى فى الهند نظرًا لأن بعض الموظفين تلقوا تهديدات على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة.



وقال متحدث باسم الخارجية الكندية: "من باب الحذر الشديد، قررنا تعديل وجود الموظفين فى الهند مؤقتًا، وأضاف: "جميع مواقعنا مزودة بدبلوماسيين وموظفين محليين لضمان استمرارية العمل والعمليات".



وتابع: "ستواصل الخارجية الكندية اتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية صحة وسلامة جميع موظفينا، بما فى ذلك الموظفين العاملين محليًا، ولحماية عملياتنا فى الهند. يتم اتخاذ القرارات بناءً على عدد من العوامل بما فى ذلك الملف المهنى للموظف أو الظروف الشخصية".



