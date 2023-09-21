الخارجية الهندية: كندا لم تقدم لنا أى دليل بشأن مقتل المتطرف نيجار

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها المتحدث فى مؤتمر صحفى عقده اليوم للرد على وابل من الأسئلة بشأن الخلاف الذى ثار بين الهند وكندا فى أعقاب عملية طرد متبادلة لدبلوماسيين بسبب ذلك الحادث.



وقال المتحدث " إننا نريد أى معلومات محددة فيما يتعلق بهذا الشأن، ولكننا لم نحصل من كندا على أى معلومات ولا أدلة محددة تثبت قيام أفراد بأنشطة اجرامية على أرض كندية، معربا عن اعتقاده أن الادعاءات التى ترددها حكومة كندا فيما يتعلق بذلك إدعاءات ذات دوافع سياسية فى المقام الأول.



وأضاف المتحدث أنه تم إبلاغ الحكومة الكندية بأنه يتعين أن يكون هناك تكافؤ فى مسألة التواجد الدبلوماسي، لأن عدد دبلوماسييها لدينا أكبر من عدد دبلوماسيينا لديهم، ولذلك فإننى أفترض أنه سيحدث خفض لعددهم" .



وتجدر الاشارة إلى أن العلاقات بين الهند وكندا كانت قد تدهورت إثر تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الكندى "جاستن ترودو" يوم الاثنين الماضى ذكر فيها أن هناك " عملاء هنود " حسب وصفه وراء حادث اطلاق النار على الزعيم الانفصالى " هارديب نيجار " رئيس جماعة " قوة نمور خاليستان المحظورة " الذى يوصف بأنه إرهابى وتم قتله فى حادث إطلاق النار الذى وقع فى منطقة " بريتش كولومبيا " بمدينة سيرى الكندية خلال شهر يونيو عام 2018، ولكن الهند نفت ذلك، حيث ذكرت وزارة الشئون الخارجية الهندية أن حكومة الهند لم تشارك فى أى أعمال عنف فى كندا.