زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب كهرمان مرعش فى تركيا

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال الذى وقع الساعة 20:17 بالتوقيت المحلى لـ تركيا فى منطقة بازارجيك، كان بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر.

وأشارت إلى أن مصدر الزلزال وقع على عمق 6.24 كيلومتر تحت سطح الأرض.