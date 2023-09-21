Thursday, 21 September 2023 11:17 GMT

زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب كهرمان مرعش فى تركيا

9/21/2023 2:38:45 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية”آفاد”، اليوم الخميس، أن زلزالا قويا ضرب محافظة كهرمان مرعش التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال الذى وقع الساعة 20:17 بالتوقيت المحلى لـ تركيا فى منطقة بازارجيك، كان بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر.

وأشارت إلى أن مصدر الزلزال وقع على عمق 6.24 كيلومتر تحت سطح الأرض.


MENAFN21092023000132011024ID1107115376

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث