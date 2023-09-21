زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب كهرمان مرعش فى تركيا
التاريخ
9/21/2023 2:38:45 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية”آفاد”، اليوم الخميس، أن زلزالا قويا ضرب محافظة كهرمان مرعش التركية.
وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال الذى وقع الساعة 20:17 بالتوقيت المحلى لـ تركيا فى منطقة بازارجيك، كان بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر.
وأشارت إلى أن مصدر الزلزال وقع على عمق 6.24 كيلومتر تحت سطح الأرض.
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