وزير الخارجية الأمريكى يعلن توقيع بلاده على معاهدة أعالى البحار

وقال بلينكن، حسبما جاء على الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية:"وقعت الولايات المتحدة أمس فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك الاتفاق بموجب معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجى البحرى فى المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه المستدام، والمعروف باسم معاهدة أعالى البحار".



وأضاف بلينكن "إن المحيطات هى نظام عالمى واحد، وصحتها هى المفتاح لصحة الكوكب"، موضحا أن معاهدة أعالى البحار التاريخية هذه تصنع نهجا منسقا لإنشاء مناطق بحرية محمية فى أعالى البحار، وهى خطوة حاسمة للحفاظ على التنوع البيولوجى للمحيطات والوصول إلى هدف المجتمع العالمى "30 × 30" للحفاظ على ما لا يقل عن 30% من المحيطات بحلول عام 2030.



وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب المجتمع العالمى فى الالتزام بحماية صحة المحيطات ومرونته حتى تتمكن من الاستمرار فى دعم الأجيال القادمة.