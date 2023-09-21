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أحمد عاطف : سعيد بالتهديف وطموح فيوتشر هذا الموسم المربع الذهبى

9/21/2023 2:38:42 PM
(MENAFN- Youm7) قال أحمد عاطف مهاجم فريق مودرين فيوتشر أنه سعيد باحراز هدف في أفتتاح مباريات فريقه ببطولة الدورى ،
مُتمنياً الابتعاد عن الإصابات والاستمرار في التألق .

وأضاف أحمد عاطف خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 قائلاً: "هدف مودرين فيوتشر هذا الموسم التواجد في المربع الذهبى لبطولة الدورى الممتاز والوصول الى الأدوار النهائية من بطولة الكونفدرالية الافريقية
" .

ونجح فريق مودرن فيوتشر، في الفوز علي نظيره فريق
فاركو

بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات اليوم الختامي للأسبوع الأول بدورى نايل في نسخته الجديدة.
وأحرز هدفي فريق مودرن فيوتشر كل من
أحمد عاطف في الدقيقة 47 ، ومحمود رزق في الدقيقة 69 من زمن المباراة .



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