أحمد عاطف : سعيد بالتهديف وطموح فيوتشر هذا الموسم المربع الذهبى

أحمد عاطف : سعيد بالتهديف وطموح فيوتشر هذا الموسم المربع الذهبى
التاريخ
9/21/2023 2:38:42 PM
(MENAFN- Youm7) قال أحمد عاطف مهاجم فريق مودرين فيوتشر أنه سعيد باحراز هدف في أفتتاح مباريات فريقه ببطولة الدورى ،
مُتمنياً الابتعاد عن الإصابات والاستمرار في التألق .
وأضاف أحمد عاطف خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 قائلاً: "هدف مودرين فيوتشر هذا الموسم التواجد في المربع الذهبى لبطولة الدورى الممتاز والوصول الى الأدوار النهائية من بطولة الكونفدرالية الافريقية ونجح فريق مودرن فيوتشر، في الفوز علي نظيره فريق
" .
فاركو
بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات اليوم الختامي للأسبوع الأول بدورى نايل في نسخته الجديدة.
وأحرز هدفي فريق مودرن فيوتشر كل من
أحمد عاطف في الدقيقة 47 ، ومحمود رزق في الدقيقة 69 من زمن المباراة .
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