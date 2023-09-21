أحمد عاطف : سعيد بالتهديف وطموح فيوتشر هذا الموسم المربع الذهبى

وأضاف أحمد عاطف خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 قائلاً: "هدف مودرين فيوتشر هذا الموسم التواجد في المربع الذهبى لبطولة الدورى الممتاز والوصول الى الأدوار النهائية من بطولة الكونفدرالية الافريقية " .

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