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بيراميدز يتعادل مع الزمالك 2-2 في دوري نايل.. صور

9/21/2023 2:38:42 PM
(MENAFN- Youm7) تعادل فريق الزمالك أمام نظيره بيراميدز بهدفين لكل منهما ، بالمباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي
ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقين أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل .

أحرز هدفي بيراميدز كل من عبد الله السعيد في الدقيقة 24 ورمضان صبحي في الدقيقة 78 ، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا في الدقيقة 59 ، وابراهيم نداي في الدقيقة 61 .
وبدأ الزمالك الهجوم من الدقائق الأولي عن طريق تسديدة لناصر منسي مهاجم الفريق تصدي لها أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز ، وفي الدقيقة 4 شهدت اول تهديد لبيراميدز علي مرمي الزمالك من تسديدة قوية لمصطفي فتحي جاءت بجوار مرمي الفريق الأبيض.

وأهدر
فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز فرصة تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 6 بعد ما فشل في استغلال فرصة سهلة ، واستمر فريق بيراميدز في تهديد مرمي الزمالك ، فيما حاول لاعبي الفريق الأبيض فرض سيطرتهم علي اللقاء .

​وفي الدقيقة 17 ، كاد يحرز ابراهيم عادل لاعب بيراميدز الهدف الأول من خلال تسديدة قوية جاءت بجوار مرمي محمد صبحي حارس الزمالك ، وفي الدقيقة 19 اهدر المغربي وليد الكرتي لاعب بيراميدز فرصة تسجيل هدف .
وفي الدقيقة 24 ، احتسب حكم اللقاء ركلة حرة لبيراميدز من منطقة خطيرة نجح عبد الله السعيد في ترجمتها الي هدف الأول للفريق أمام الزمالك .
وبعد هدف بيراميدز حاول الزمالك في استعادة السيطرة علي مجريات اللقاء لإدراك هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوي ، فيما حاول بيراميدز في تعزيز الهدف من خلال الفرص التي اتيحت قبل نهاية الشوط .
ومع بداية الشوط الثاني ، اجري الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولمبي اوسوريو 4 تغيرات لتفعيل الهجوم ، حيث دفع بمصطفي شلبي ويوسف اوباما وابراهيم ناداي ودونجا، بدلا من محمد عبد الشافي وايشو والسيسي واشرف روقا.
وفي الدقيقة 57 ، نجح نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك في ادارك هدف التعادل من تسديدة من خارج منطقة الجزاء تسكن مرمي أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز .
وفي الدقيقة 61 ، تمكن ابراهيم نداي في احراز الهدف الثاني للزمالك من تسديدة بالرأس لم يتمكن الشناوي من التصدي لها .
وواصل الزمالك الضغط علي بيراميدز الذي اجري ثلاث تغيرات لتنشيط الهجوم بالدفع برمضان صبحي وبلاتي توريه ومحمد حمدي ، بدلا من كريم حافظ ومصطفي فتحي وعبد الله السعيد .

وفي الدقيقة 78 ، نجح رمضان صبحي في ادراك هدف التعادل لبيراميدز بعد تسديدة متقنة لم يتمكن محمد صبحي حارس مرمي الزمالك في التصدي لها.
وفي الدقيقة 81 ، شهدت المباراة حصول محمود علاء مدافع الزمالك علي كارت أحمر بعد تدخل قوي علي أحمد فتحي ليحصل علي الانذار الثاني ويطرد من المباراة .


وجاء تشكيل الزمالك كالتالي

حراسة المرمى : محمد صبحي

الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة مثلوثي - مصطفى الزناري

الوسط : محمد أشرف روقا - عمرو السيسي - عمر جابر - أحمد أيشو - سيد نيمار

الهجوم : ناصر منسي

وقرر أوسوريو استبعاد حسام عبد المجيد ومحمد بيسو من قائمة اللقاء على أن يتواجد بمقاعد البدلاء : عبد الرحمن نفاد - محمد عبد الغني - محمد طارق - نبيل دونجا - إبراهيما نداي - يوسف أوباما - مصطفى شلبي - علي ياسر

كما أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - مهند لاشين

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - رمضان صبحي - سيف جعفر - محمد حمدي - فخري لاكاي - يوسف أسامة - دودو الجباس




































































































































































































































































































































































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