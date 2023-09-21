بيراميدز يتعادل مع الزمالك 2-2 في دوري نايل.. صور

وأهدر

فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز فرصة تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 6 بعد ما فشل في استغلال فرصة سهلة ، واستمر فريق بيراميدز في تهديد مرمي الزمالك ، فيما حاول لاعبي الفريق الأبيض فرض سيطرتهم علي اللقاء .

حراسة المرمى : محمد صبحي



الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة مثلوثي - مصطفى الزناري

الوسط : محمد أشرف روقا - عمرو السيسي - عمر جابر - أحمد أيشو - سيد نيمار



الهجوم : ناصر منسي

وقرر أوسوريو استبعاد حسام عبد المجيد ومحمد بيسو من قائمة اللقاء على أن يتواجد بمقاعد البدلاء : عبد الرحمن نفاد - محمد عبد الغني - محمد طارق - نبيل دونجا - إبراهيما نداي - يوسف أوباما - مصطفى شلبي - علي ياسر

كما أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي



خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - مهند لاشين



خط الهجوم: فيستون ماييلي



ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - رمضان صبحي - سيف جعفر - محمد حمدي - فخري لاكاي - يوسف أسامة - دودو الجباس











































































































































































































































































































